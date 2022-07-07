Son dakika spor haberi: Okan Buruk'u çıldırttı! O ismi kampa almadı

Yeni sezon hazırlıklarına hummalı bir şekilde devam eden Galatasaray transferde de somut adımlar atmaya başladı. Sarı-Kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş transferlerinde mutlu sona ulaşırken, birçok isimle de temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

MARCAO'DA FLAŞ GELİŞME!

Takıma katılacak isimlerin yanında hem yeni gelecek isimlere kaynak oluşturmak hem de takımdaki yabancı sayısını azaltmak için bazı isimlerle vedalaşmaya hazırlanan Cimbom'da uzun süredir yurt dışında olan ve takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelen Brezilyalı savunmacı Marcao için flaş bir gelişme yaşandı.

"TRANSFER İHTİMALİ VAR..."

Okan Buruk'u arayarak özel izinle antrenmanlara katılmayan ve Brezilya'da çalışmalarını sürdüren Marcao için başarılı çalıştırıcı yaptığı açıklamada "Marcao bizim oyuncumuz. Talipleri olacaktır. Yönetimimiz görüşmeleri yapıyor. Telefonla görüştüm, 'Benim işim bu. Geldiğimde aynı şekilde devam edeceğim' dedi. Transferi olmazsa bizimle olmaya devam edecek. Eğer değerini bulursa tabii ki transfer ihtimali var." ifadelerini kullanmıştı.

KAMPA DAHİL EDİLMEDİ!

İspanyol ekibi Sevilla ile yakın temasta olduğu bilinen Brezilyalı oyuncunun İstanbul'a dönmemesi Sarı-Kırmızılı yöneticileri oldukça kızdırırken, flaş bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılı yönetim alınan karar sonrası başarılı savunma oyuncusunu Avusturya kampına dahil etmedi.

SEVILLA TEKLİF YÜKSELTTİ

Brezilyalı savunmacı da gitmek isterken, İspanyol ekibi son olarak önerisini 10 milyon Euro’dan 12 milyon Euro’ya yükseltti. Aslan’ın, Sevilla’nın teklifini biraz daha yükseltmesi durumunda futbolcuyu göndermeye sıcak bakacağı belirtildi. Bununla beraber Zenit Kulübü de bonuslarla beraber 15 milyon Euro’ya çıktı.

MARCAO ZENIT'İ REDDETTİ

Rus ekibi, "15 milyon Euro vermeye hazırız" dedi. Bu öneri Marcao'ya soruldu ancak yıldız futbolcu, "Ben Sevilla ile anlaştım. Zenit'e gitmem" yanıtını verdi.

BELİRSİZLİK BURUK'U KIZDIRDI!

Bunun üzerine Rus kulübüyle pazarlıklar başlamadan bitti. Sevilla ile bir görüşme daha yapıldı ve 13 milyon euro karşılığında büyük oranda anlaşma sağlanırken henüz resmi bir hamle gelmezken, yaşanan bu belirsizliğin Okan Buruk'u kızdırdığı ve oyuncuyu kamp kadrosuna dahil edilmeme talimatını verdiği öğrenildi.



