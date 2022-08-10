SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Son dakika spor haberi: Ryan Giggs'e hapis yolu! "Yüzüme kafa attı, sürekli seks yapmak istiyordu"

Son dakika spor haberi: Ryan Giggs'e hapis yolu! "Yüzüme kafa attı, sürekli seks yapmak istiyordu"

10.08.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... İngiliz ekibi Manchester United’da uzun yıllar forma giyen efsane futbolcu Ryan Giggs eski sevgilisi ile mahkemelik oldu. 48 yaşındaki futbol adamının eski sevgilisi Kate Greville, Giggs'in kendisine yönelik şiddette bulunduğunu öne sürerek hakim karşısına çıktı. Greville yaptığı açıklamada "Yüzüme kafa attı. Şoktaydım, geriye düştüm, dudağım bir anda şişti. Kanın tadını alabiliyordum." derken, Giggs'in kendisiyle sürekli seks yapmak istediğini söyledi.

Son dakika spor haberi: Ryan Giggs'e hapis yolu! "Yüzüme kafa attı, sürekli seks yapmak istiyordu"

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'ın efsanelerinden Ryan Giggs'in başı dertte. 48 yaşındaki futbol adamı Ağustos 2017 ile Kasım 2020 tarihleri arasında eski sevgilisi Kate Greville'e yönelik kontrolcü ve zorlayıcı davranışlarda bulunmakla suçlanıyor. Galler milli futbol takımının ve Manchester United'ın yetiştirdiği dünyanın en önemli futbolculardan biri olan Ryan Giggs, yargı süreciyle 10 gün sürmesi beklenen davada ifadeler verdi. Eski sevgilisine yönelik davranışlarıyla birlikte Giggs'in 1 Kasım 2020'de sevgilisiyle yaşadığı kendi evinde, Kate Greville'le birlikte baldızı Emma'ya da fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilirken, Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Giggs'in sevgilisine kafa attığı, araya girmeye çalışan kardeşinin de çenesine dirseğiyle vurduğu öne sürülüyor.

"KANIN TADINI ALABİLİYORDUM"

SSS

The Sun'daki habere göre; 38 yaşındaki Kate Greville Manchester United efsanesi hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu "Bir anda üzerime geldi ve yüzüme kafa attı. Şoktaydım, geriye düştüm, dudağım bir anda şişti. Ellerimi ağzıma kapattım ve kanın tadını alabiliyordum." ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ SEKS YAPMAK İSTİYORDU"

PLPLK

Kate, Giggs'in kendisine saldırısından önce yeni bir daireye gizlice yerleştiği ve kaçış planı yaptığını söylerken Giggs için "Bana sürekli ev işleri yaptırıyor, kendimi hizmetçi gibi hissetmeme neden oluyordu ve sürekli seks yapmak istiyordu. Kız kardeşim tarafından aranan polise ihbar etmemesi için kendisine yalvardı" şeklinde konuştu.

GIGGS'İN AVUKATI: ŞİDDET YASADIŞI DEĞİL

ĞĞĞ

Greville, 2017'de bir otelde kalırlarken başka bir kadınla mesajlaştığı için Giggs'le tartıştığını ve tartışmanın büyümesinin ardından bileğini sertçe tutan eski futbolcunun kendisini çıplak halde koridora attığını söyledi. Eşyalarıyla birlikte kendisini dışarıda bulan kadın, bunun kendisini utandırdığını bildirdi: İlk kez o zaman bana karşı saldırgan davrandı, önceden sözlü saldırılarda bulunuyordu. Giggs'in avukatı Chris Daw, dün yaptığı savunmada kendi davranışını doğru bulmayan müvekkilinin şiddetinin yasadışı olmadığını savunmuştu.

Screenshot_5

RYAN GIGGS KİMDİR?

GGGGG

23 yıl boyunca Manchester United'da oynayan Giggs, 13 lig, iki de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna katkıda bulundu. 2013/14 sezonunda David Moyes'in kovulmasının ardından teknik direktörlük kariyerine başladı. Sonrasında da Moyes yerine gelen Louis van Gaal'in yardımcılığını iki yıl boyunca yaptı. Ocak 2018'de Galler'in teknik direktörü olan Giggs, Euro 2020'ye katılmalarını sağladı. En son 1958'deki Dünya Kupası'nda yer alan Galler, o tarihten sonra hiçbir büyük turnuvaya katılamamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni sezon, yeni kaos! MANU yenildi, kriz çıktı...Yeni sezon, yeni kaos! MANU yenildi, kriz çıktı...
Galatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attıGalatasaray taraftarı çıldırmıştı! Alexis Sanchez 2 yıllık imzayı attı
Galatasaray'da Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Ortalık inim inim inledi...Galatasaray'da Cristiano Ronaldo çılgınlığı! Ortalık inim inim inledi...
Anahtar Kelimeler:
giggs hapis son dakika haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

İmam Halil Konakcı bu kez dövmecileri hedef aldı!

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Mesut Özil ilk maçında kabusu yaşadı! 7-1'lik skor...

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

Motorin fiyatına yeniden zam geliyor!

'Ne yaptın Ozan!' İngiltere'de gündem oldu... "Ya Ronaldo, ya Messi"

'Ne yaptın Ozan!' İngiltere'de gündem oldu... "Ya Ronaldo, ya Messi"

Taraftardan lazerli tepki! Köprüye yazdılar

Taraftardan lazerli tepki! Köprüye yazdılar

G.Saray'da ayrılık krizi! Yönetimle görüştü ve... "Gitmek istiyorum"

G.Saray'da ayrılık krizi! Yönetimle görüştü ve... "Gitmek istiyorum"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Errol Musk yalanladı! ''Öyle bir şey söylemedim''

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

"Muzun çayı mı olur" demeyin! Faydaları inanılmaz

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Tavuğu servet yumurtladı! Gözlerine inanamadı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.