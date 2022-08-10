Son dakika spor haberi: Ryan Giggs'e hapis yolu! "Yüzüme kafa attı, sürekli seks yapmak istiyordu"

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'ın efsanelerinden Ryan Giggs'in başı dertte. 48 yaşındaki futbol adamı Ağustos 2017 ile Kasım 2020 tarihleri arasında eski sevgilisi Kate Greville'e yönelik kontrolcü ve zorlayıcı davranışlarda bulunmakla suçlanıyor. Galler milli futbol takımının ve Manchester United'ın yetiştirdiği dünyanın en önemli futbolculardan biri olan Ryan Giggs, yargı süreciyle 10 gün sürmesi beklenen davada ifadeler verdi. Eski sevgilisine yönelik davranışlarıyla birlikte Giggs'in 1 Kasım 2020'de sevgilisiyle yaşadığı kendi evinde, Kate Greville'le birlikte baldızı Emma'ya da fiziksel saldırıda bulunduğu iddia edilirken, Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Giggs'in sevgilisine kafa attığı, araya girmeye çalışan kardeşinin de çenesine dirseğiyle vurduğu öne sürülüyor.

"KANIN TADINI ALABİLİYORDUM"

The Sun'daki habere göre; 38 yaşındaki Kate Greville Manchester United efsanesi hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu "Bir anda üzerime geldi ve yüzüme kafa attı. Şoktaydım, geriye düştüm, dudağım bir anda şişti. Ellerimi ağzıma kapattım ve kanın tadını alabiliyordum." ifadelerini kullandı.

"SÜREKLİ SEKS YAPMAK İSTİYORDU"

Kate, Giggs'in kendisine saldırısından önce yeni bir daireye gizlice yerleştiği ve kaçış planı yaptığını söylerken Giggs için "Bana sürekli ev işleri yaptırıyor, kendimi hizmetçi gibi hissetmeme neden oluyordu ve sürekli seks yapmak istiyordu. Kız kardeşim tarafından aranan polise ihbar etmemesi için kendisine yalvardı" şeklinde konuştu.

GIGGS'İN AVUKATI: ŞİDDET YASADIŞI DEĞİL

Greville, 2017'de bir otelde kalırlarken başka bir kadınla mesajlaştığı için Giggs'le tartıştığını ve tartışmanın büyümesinin ardından bileğini sertçe tutan eski futbolcunun kendisini çıplak halde koridora attığını söyledi. Eşyalarıyla birlikte kendisini dışarıda bulan kadın, bunun kendisini utandırdığını bildirdi: İlk kez o zaman bana karşı saldırgan davrandı, önceden sözlü saldırılarda bulunuyordu. Giggs'in avukatı Chris Daw, dün yaptığı savunmada kendi davranışını doğru bulmayan müvekkilinin şiddetinin yasadışı olmadığını savunmuştu.

RYAN GIGGS KİMDİR?

23 yıl boyunca Manchester United'da oynayan Giggs, 13 lig, iki de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna katkıda bulundu. 2013/14 sezonunda David Moyes'in kovulmasının ardından teknik direktörlük kariyerine başladı. Sonrasında da Moyes yerine gelen Louis van Gaal'in yardımcılığını iki yıl boyunca yaptı. Ocak 2018'de Galler'in teknik direktörü olan Giggs, Euro 2020'ye katılmalarını sağladı. En son 1958'deki Dünya Kupası'nda yer alan Galler, o tarihten sonra hiçbir büyük turnuvaya katılamamıştı.



