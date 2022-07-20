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Son dakika spor haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Lig'e yabancı hakem gelecek mi? VAR kayıtlarına dair flaş karar...

20.07.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Nihat Özdemir'in ardından TFF'nin yeni başkanı seçilen Mehmet Büyükekşi çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, en çok tartışılan konuların başında gelen hakem konusuna dair flaş bir karar alındı. Yeni dönemde yabancı hakemin olup olmayacağı merak edilirken, Büyükekşi gerçekleştirilen toplantının ardından bu konuya dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Lig'e yabancı hakem gelecek mi? VAR kayıtlarına dair flaş karar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Nihat Özdemir döneminin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen seçim ile yeni başkan Mehmet Büyükekşi olurken, Büyükekşi ve ekibi çalışmalarına ara vermeden başlamıştı.

Mehmet Büyükekşi, yeni kurullarıyla bir toplantı gerçekleştirirken, gerçekleştirilen toplantı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunurken, Türk futbolunun en çok tartışma konusu olan 'VAR' ve 'hakem' konusuna dair de açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Kurullarımızda bulunan başkan ve üyelerin hepsi çok değerli kariyerlere sahipler. Biz kendilerine güveniyoruz. TFF olarak en büyük arzumuz Türk futbolunda en kısa zamanda karşılıklı güven olgusu yaratmak." ifadelerini kullandı.

"VAR KAYITLARINI STOKLAYACAĞIZ"

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"Fair-play'e çok önem veriyoruz. Futbolcularımız, yöneticilerimiz, teknik adamlarımız, seyircilerimiz de bu konuya önem vermeli. Fair-play konusu ana gündem maddemiz olacak." değerlendirmesini yapan Mehmet Büyükekşi, Video Hakem Sistemi için, "TFF, FIFA ve UEFA kuralları çerçevesinde hareket ediyor. VAR odasını teknik direktörlerin, yöneticilerin ve basın mensuplarının ziyaretine açacağız. Maçın olmadığı günlerde randevu ile davet edeceğiz. VAR kayıtlarını açıklamamız legal değil ancak biz 1 yıl boyunca VAR kayıtlarını stoklayacağız ve gerekli durumda incelenmesini sağlayacağız." diye konuştu.

YABANCI HAKEM GELECEK Mİ?

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Futboldaki marka değerinin çok düştüğünü belirten ana amacımız marka değerini yükseltmek derken, son yıllarda yaşanan hakem hataları sonrası gündeme gelen yabancı hakem konusunda da değerlendirmelerde bulundu. "Hakemlerimizi hiçbir zaman suçlama yoluna gitmeyeceğiz." sözlerini kullanan Mehmet Büyükekşi, yabancı hakem konusu için, "Prensip olarak yabancı hakemleri sadece ihtiyaç olursa VAR hakemi olarak getirmeyi düşünüyoruz. Eğer UEFA'ya üye ülkeler arasında hakem değişimi gibi bir çalışma olursa bu sürece de uyum sağlayabiliriz" dedi.

"Cuma günü Bolu'da hakemlerimiz kampı başlayacak ve burada hakemlerimize psikoteknik analizler yapılacak." açıklamasını yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemlerin performansının detaylı bir şekilde ölçülebilmesi için bazı üniversiteler ile görüşmeler yapıyoruz. Kısa süre içinde anlaşma sağlayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


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