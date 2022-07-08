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Son dakika spor haberi: TFF'den açıklama geldi! Haftalık maç programları...

08.07.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala, Türkiye Futbol Federasyonu'nundan haftalık maç programlarına dair bir bilgilendirme yapıldı. İşte TFF'den yapılan o açıklama...

Son dakika spor haberi: TFF'den açıklama geldi! Haftalık maç programları...

Türkiye Futbol Federasyonu, haftalık maç programlarının ilanlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu Haftalık Maç Fikstürlerinin planlanacağı ve duyurulacağı tarihlere ilişkin bir takvim belirlendiği belirtildi.

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İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Ülke puanımızın büyük önem taşıdığı yeni sezonda, Türkiye'yi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimize yeterli dinlenme süresinin verilebilmesi, ilan edilecek programlarda değişiklik yapılmaması ve buna dayalı olarak kulüplerimizin mağduriyetinin önüne geçilmesi amacıyla, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Eleme ve Grup Kuraları tarihleri göz önünde bulundurularak, Spor Toto Süper Lig haftalık fikstürlerinin ilanına ilişkin şu planlama yapılmıştır:

• 18 Temmuz'da yapılacak olan 3. Ön Eleme Turu Kura Çekimleri sonrasında, 1 ve 2. Haftalara ilişkin program,

• 2 Ağustos'ta yapılacak olan Play Off Turu Kura Çekimleri sonrasında; 3, 4 ve 5. Haftalara ilişkin program,

• 25 - 26 Ağustos'ta yapılacak olan Grup Fikstür Çekimleri sonrasında; Dünya Kupası arasına kadar olan 6 - 14. Haftalara ilişkin program ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız."


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Süper Lig son dakika haber tff
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