SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika spor haberi: "Transferi Köksal Baba bitiriyor" Lucas Torreira öyle bir şey yaptı ki!

Son dakika spor haberi: "Transferi Köksal Baba bitiriyor" Lucas Torreira öyle bir şey yaptı ki!

05.08.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon öncesi çalışmalarına yeni teknik direktörü Okan Buruk ile sürdüren Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Galatasaray temaslarını da sürdürürken, taraftarları oldukça heyecanlandıran bir isim gündeme gelmişti. Arsenal'in yıldız oyuncusu Lucas Torreira transferinde ciddi bir yol kat eden Sarı-Kırmızılı ekip imza aşamasına kadar gelirken, transfere dair herkesi şaşırtan bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: "Transferi Köksal Baba bitiriyor" Lucas Torreira öyle bir şey yaptı ki!
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Sarı-Kırmızılılar Süper Ligi Antalyaspor ile pazar günü oynayacağı mücadele ile açacak. Karşılaşma öncesi son çalışmalarını tamamlayan Aslan, temaslarını da sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de Lucas Torreira olmuştu.

İŞ İMZAYA KALDI!

ğğğğğğ

İngiliz basınında Galatasaray'ın Torreira transferinde mutlu sona ulaştığı, işin imzaya kaldığı haberleri yazılıp çizilirken Uruguaylı yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

KÖKSAL BABA DETAYI!

pkpk

26 yaşındaki orta saha Galatasaray haberleri sonrası sosyal medya hesabından Türk kullanıcıları takip etmeye başlarken, Trabzon'un sevilen simalarından olan fenomen 'Köksal Baba'yı' takibe alması herkesi şaşırttı. 'Köksal Baba' da Torreira'yı takip ederken, Sarı-Kırmızılı bazı taraftarlar 'Transferi Köksal Baba bitiriyor', 'Torreira Trabzonspor'a mı gelecek?' paylaşımlarında bulundu.

okok


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
[RMV-10]
Süper Lig'in başlamasına günler kala olay!Süper Lig'in başlamasına günler kala olay!
Şaka değil gerçek! Cristiano Ronaldo'yu Galatasaray'a yazdılarŞaka değil gerçek! Cristiano Ronaldo'yu Galatasaray'a yazdılar
Anahtar Kelimeler:
transfer galatasaray dan son dakika transfer haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Jesus'a büyük tepki! "Arda'dan ümidimi kestim"

Jesus'a büyük tepki! "Arda'dan ümidimi kestim"

Henüz 9. dakikaydı! Jesus kulübeye döndü ve...

Henüz 9. dakikaydı! Jesus kulübeye döndü ve...

Galatasaray'da bombalar bir bir patlıyor!

Galatasaray'da bombalar bir bir patlıyor!

Galatasaray'a 'evet' dedi! Ligin en değerlisi geliyor...

Galatasaray'a 'evet' dedi! Ligin en değerlisi geliyor...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Doktor ve itfaiyeciler aynı fikirde: Fırınınızda bu ayarı asla kullanmayın

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Sonunda ortaya çıktı! Bodrum'da plajda yakalandı

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı

Sarımsağı solladı! Faydası iki katı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.