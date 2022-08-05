Son dakika spor haberi: "Transferi Köksal Baba bitiriyor" Lucas Torreira öyle bir şey yaptı ki!

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, Sarı-Kırmızılılar Süper Ligi Antalyaspor ile pazar günü oynayacağı mücadele ile açacak. Karşılaşma öncesi son çalışmalarını tamamlayan Aslan, temaslarını da sürdürürken gündeme gelen isimlerden biri de Lucas Torreira olmuştu.

İŞ İMZAYA KALDI!

İngiliz basınında Galatasaray'ın Torreira transferinde mutlu sona ulaştığı, işin imzaya kaldığı haberleri yazılıp çizilirken Uruguaylı yıldızın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

KÖKSAL BABA DETAYI!

26 yaşındaki orta saha Galatasaray haberleri sonrası sosyal medya hesabından Türk kullanıcıları takip etmeye başlarken, Trabzon'un sevilen simalarından olan fenomen 'Köksal Baba'yı' takibe alması herkesi şaşırttı. 'Köksal Baba' da Torreira'yı takip ederken, Sarı-Kırmızılı bazı taraftarlar 'Transferi Köksal Baba bitiriyor', 'Torreira Trabzonspor'a mı gelecek?' paylaşımlarında bulundu.



