SON DAKİKA SPOR HABERİ: Tümer Metin'den Türkiye-Romanya maçı biter bitmez millilere kritik uyarı! "Mide bulandırıcı" diyerek anlattı

A Milli Takım, Ferdi Kadıoğlu’nun golüyle Romanya’yı 1-0 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, 31 Mart’ta Kosova deplasmanında kader maçına çıkacak. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Tümer Metin play-off sistemine dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika haberleri...

Cevdet Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde sahasında Romanya’yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada millilere galibiyeti getiren gol, ikinci yarının başında Ferdi Kadıoğlu’ndan geldi.

FERDİ KADIOĞLU SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya daha istekli başlayan ay-yıldızlı ekip, 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun kaydettiği golle öne geçti. Kalan dakikalarda skor avantajını koruyan Türkiye, sahadan galibiyetle ayrıldı.

FİNALDE RAKİP KOSOVA

Bu sonuçla play-off turunda finale yükselen A Milli Takım, 31 Mart Salı akşamı Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Milliler, bu kritik mücadeleyi kazanması halinde 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde edecek.

"TEK MAÇ MİDE BULANDIRICI"

Karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, tek maçlı eleme sistemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Metin, geçmişte yaşadığı tecrübeleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Tek maç acayip mide bulandırıcı bir şey. Çok sinir bozucu bir şey. Benim içim çok rahat değildi mesela. Yoksa kalite olarak teraziye koy 2 takımı fersah fersah ağır basarız.

2 tane de baraj kaybettim ben travmatik bir adamım o konuda. 2004 Avrupa Şampiyonası'na gitme ve 2006 Dünya Kupası İsviçre baraj maçı. 2 tane barajım var benim kaybettiğim.

Bir de maç yine İnönü'de o zaman 2-0'da öne geçmişiz. 2-0'dan sonra 2 gol falan yedik tam travmatikti. Dolayısıyla dikkat etmek gerekiyor. Oyunun anları vardı biz doğru oynadık bu akşam onları."

