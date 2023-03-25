Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de dört büyüğün borçları belli oldu! Zirvede sürpriz...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son viraja girilirken, milli aranın gelmesiyle birlikte takımlar yoğun fikstür sonrasında çalışmalarına devam ederek kalan haftalara odaklanıyor.

BORÇLAR BELLİ OLDU

Şampiyonluk yarışının kızıştığı Süper Lig'de bir yandan da dört büyük kulübün güncel borçları belli oldu.

ZİRVEDE FENERBAHÇE VAR

Zirvede 6 milyar 537 milyon TL ile Fenerbahçe yer aldı. İkinci sırada ise Beşiktaş bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU...

Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Beşiktaş’ın borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu açıkladı.

GALATASARAY: 4 MİLYAR 633 MİLYON

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının ise 31 Aralık 2022 itibarıyla borcunun 4 milyar 633 milyon lira olduğu duyuruldu.

Trabzonspor Kulübü'nün ise 2.8 milyar TL'lik borcunun bulunduğu ifade edildi.



