SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Son dakika: Spor yasası teklifi Meclis'e sunulacak!

Son dakika: Spor yasası teklifi Meclis'e sunulacak!

24.03.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Tam 61 maddelik yeni spor yasasının bugün TBMM Başkanlığına sunulacağı açıklandı.

Son dakika: Spor yasası teklifi Meclis'e sunulacak!

Son dakika haberleri: Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, bugün TBMM Başkanlığına sunulacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "61 maddelik spor yasası teklifini bugün Meclis'e sevk ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasa teklifini hazırlayan eski milli futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, detayları Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda anlatmıştı.

thumbs_b_c_2defd577f5126312a72d8ca2a2dad55c

İŞTE 60 MADDELİK TEKLİFTEN ÖNE ÇIKANLAR

SADECE FUTBOL YOK

Yalnızca 4 Büyükler'i değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.

A.Ş. OLUNACAK

Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.

GELİR KADAR BORÇ

Anonim şirket gibi örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulayacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.

ÖDEME VE TAHSİLATLAR BANKADAN

Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.

YÖNETİCİLER BORÇTAN SORUMLU

Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarından sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.

MENAJERLER

Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncular ile maksimum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.

YENİ FEDERASYON

Bağlı ve bağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak tüm federasyonlar 'Spor federasyonu' şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.

thumbs_b_c_f24b5c64e339a570432f4a45b80aaea1

YÖNETİMDE MİLLİ SPORCU

Federasyonların yönetim kurulunda en az iki milli sporcu yer alacak.

DENETİM BAKANLIKTA

Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları, en fazla üç dönem bu görevi yapabilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'i birbirine katmıştı! İşte yeni takımı...Süper Lig'i birbirine katmıştı! İşte yeni takımı...
Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...Altay Bayındır imzayı attı! 20 milyon Euro...
Rıdvan Dilmen'in sözlerine tepkiler çığ gibi!Rıdvan Dilmen'in sözlerine tepkiler çığ gibi!
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaptıkları çileden çıkardı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Flaş hamle! Türkiye'nin davetine jet yanıt... Başvurular başladı

Galatasaray'ın eski yıldızı, futbola geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Galatasaray'ın eski yıldızı, futbola geri dönüyor! İşte yeni adresi...

Galatasaray, Fenerbahçeli yıldızı bedavaya kapıyor!

Galatasaray, Fenerbahçeli yıldızı bedavaya kapıyor!

Vefat eden kızına argo kelimeler...

Vefat eden kızına argo kelimeler...

Fenerbahçe'de Jose Sosa'yı şoke eden karar!

Fenerbahçe'de Jose Sosa'yı şoke eden karar!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Ramazan öncesi vatandaşı üzecek gelişme! Yüzde 48 zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.