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  4. Son dakika: Stefan Kuntz, A Milli Takım'da kalacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den: "Hocamıza ve ekibine teşekkürler!"

Son dakika: Stefan Kuntz, A Milli Takım'da kalacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den: "Hocamıza ve ekibine teşekkürler!"

20.06.2023 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında A Milli Takımımız ile Galler karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf, 2-0'lık skorla Türkiye oldu. Ay-Yıldızlılar'ın teknik direktörü Stefan Kuntz'un geleceği için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den maç sonunda açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız ile Galler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. Sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılan Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Stefan Kuntz'un geleceği merak ediliyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Alman çalıştırıcı ile devam edip edilmeyeceğine dair maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"YÖNETİM KURULUMUZLA KARAR VERECEĞİZ"

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Yeni yönetimle karar verileceğini dile getiren Büyükekşi, "Kuntz ile alakalı 2 maçtan sonra karar vereceğiz demiştim. Bu iki maçı güzel atlattık. Seçimden sonra yeni yönetim kurulumuzla karar vereceğiz. Kuntz'a ve teknik ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KUNTZ: "BURADA OLMAKTAN GURURLUYUM"

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Teknik direktör Stefan Kuntz ise 'Eylül ayında birlikte miyiz?' sorusuna, "Benim tarafımdan neden olmasın? Sorunun nedenini anlayamadım. Geçen sene 4 maç kazanmıştık yine gitmem gerekmesine dair yazılar yazılmıştı. Ben buradaki gelişimi görüyorum. Burada olmaktan gururluyum." cevabını verdi.


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