Son dakika: Stefan Kuntz, A Milli Takım'da kalacak mı? TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den: "Hocamıza ve ekibine teşekkürler!"

Son dakika haberleri: A Milli Takımımız ile Galler, EURO 2024 Elemeleri D Grubu dördüncü maçında kozlarını paylaştı. Sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılan Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Stefan Kuntz'un geleceği merak ediliyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Alman çalıştırıcı ile devam edip edilmeyeceğine dair maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"YÖNETİM KURULUMUZLA KARAR VERECEĞİZ"

Yeni yönetimle karar verileceğini dile getiren Büyükekşi, "Kuntz ile alakalı 2 maçtan sonra karar vereceğiz demiştim. Bu iki maçı güzel atlattık. Seçimden sonra yeni yönetim kurulumuzla karar vereceğiz. Kuntz'a ve teknik ekibe teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

KUNTZ: "BURADA OLMAKTAN GURURLUYUM"

Teknik direktör Stefan Kuntz ise 'Eylül ayında birlikte miyiz?' sorusuna, "Benim tarafımdan neden olmasın? Sorunun nedenini anlayamadım. Geçen sene 4 maç kazanmıştık yine gitmem gerekmesine dair yazılar yazılmıştı. Ben buradaki gelişimi görüyorum. Burada olmaktan gururluyum." cevabını verdi.



