Son dakika: Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe-Trabzonspor maçına İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartı damga vurdu. Maçta olduğu kadar maçtan sonra da konuşulan bu olay sosyal medyanın gündemine oturdu. A Spor yorumcuları pozisyonları değerlendirirken gergin anlar yaşandı.

ERMAN TOROĞLU İLE ATIŞTILAR

Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç, İrfan Can'ın penaltı pozisyonuyla ilgili fikir ayrılığı yaşadı. Gürcan Bilgiç'e çok sinirlenen Toroğlu,"Kıracağım şimdi televizyonu..." çıkışı yaptı. Bu olay sosyal medyanın gündemine oturdu.



