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  4. Son dakika: Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Son dakika: Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

06.03.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-Trabzonspor maçında yaşanan kırmızı kart pozisyonu gündem oldu. Karşılaşmanın ardından spor yorumcuları İrfan Can Kahveci'nin bu pozisyonunu değerlendirirken fikir ayrılıkları da yaşandı. Erman Toroğlu bu konuda yorum yaparken stüdyoda gergin anlar yaşandı. İşte o anlar...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fenerbahçe-Trabzonspor maçına İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartı damga vurdu. Maçta olduğu kadar maçtan sonra da konuşulan bu olay sosyal medyanın gündemine oturdu. A Spor yorumcuları pozisyonları değerlendirirken gergin anlar yaşandı.

ERMAN TOROĞLU İLE ATIŞTILAR

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Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç, İrfan Can'ın penaltı pozisyonuyla ilgili fikir ayrılığı yaşadı. Gürcan Bilgiç'e çok sinirlenen Toroğlu,"Kıracağım şimdi televizyonu..." çıkışı yaptı. Bu olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son dakika: Derbi bitti, ortalık karıştı! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den olay paylaşım...Son dakika: Derbi bitti, ortalık karıştı! Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den olay paylaşım...


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Erman Toroğlu Fenerbahçe Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci son dakika haberi
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