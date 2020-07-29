SON DAKİKA | Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı

Küme düşme bu sezon için kaldırıldı. MKE Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig serüvenine devam edecek.

BAZI DETAYLAR...

Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı.

2020/21 sezonu: 21 takım

2021/22 sezonu: 20 takım

Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi.

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de de küme düşme 2019/2020 sezonu için kaldırıldı!

Eskişehirspor , Adanaspor, Osmanlıspor yeni sezonda TFF 1. Lig'de devam edecek.

BAKAN AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Pandemi döneminin yaşattığı zorluklar sebebiyle küme düşme kaldırıldı.Yabancıyla ilgili sürecin 1 yıl ertelenmesi ile BAL Ligi'ndeki kulüplerimizin bir üst lige çıkma kararının halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum."

NİHAT ÖZDEMİR DETAYLARI PAYLAŞTI

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Süper Lig'de ve tüm alt liglerde 2019/20 sezonunda küme düşme kaldırılmıştır.Süper Lig'de 2020/21 sezonu 21 takımla, daha sonraki sezonlar ise 20 takımla oynanacaktır. Fikstür ile ilgili düzenlemeleri revize edip kamuoyuyla paylaşacağız."

ALT LİGLER...

TFF Başkanı Nihat Özdemir:”Kulüpler Birliği'nin talebiyle Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bu sezon için küme düşme kaldırıldı. Süper Lig gelecek sezon 21 takımla oynanacak. Daha sonraki sezonlarda 20 takımla oynanmaya devam edecek.”

HARCAMA LİMİTLERİ VE YABANCI SINIRI

Nihat Özdemir: "Oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda yabancı kuralı değişikliği 2020-2021 sezonundan itibaren değil, bir sonraki sezondan itibaren uygulanacaktır. Takım harcama limitleri TFF tarafından transferin ilk günü olan 4 Ağustos'ta açıklanacaktır"

