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SON DAKİKA | Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.07.2020 17:53 | Son Güncelleme

Süper Lig'de koronavirüs pandemesi nedeniyle kulüplerin zarar gördüğü gerekçe gösterilerek bu sezon için küme düşme kaldırıldı.

SON DAKİKA | Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı

Küme düşme bu sezon için kaldırıldı. MKE Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig serüvenine devam edecek.

BAZI DETAYLAR...

Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı.
2020/21 sezonu: 21 takım
2021/22 sezonu: 20 takım
Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi.

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig'de de küme düşme 2019/2020 sezonu için kaldırıldı!

Eskişehirspor , Adanaspor, Osmanlıspor yeni sezonda TFF 1. Lig'de devam edecek.

BAKAN AÇIKLADI

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Pandemi döneminin yaşattığı zorluklar sebebiyle küme düşme kaldırıldı.Yabancıyla ilgili sürecin 1 yıl ertelenmesi ile BAL Ligi'ndeki kulüplerimizin bir üst lige çıkma kararının halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum."

NİHAT ÖZDEMİR DETAYLARI PAYLAŞTI

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TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Süper Lig'de ve tüm alt liglerde 2019/20 sezonunda küme düşme kaldırılmıştır.Süper Lig'de 2020/21 sezonu 21 takımla, daha sonraki sezonlar ise 20 takımla oynanacaktır. Fikstür ile ilgili düzenlemeleri revize edip kamuoyuyla paylaşacağız."

ALT LİGLER...

DFG

TFF Başkanı Nihat Özdemir:”Kulüpler Birliği'nin talebiyle Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bu sezon için küme düşme kaldırıldı. Süper Lig gelecek sezon 21 takımla oynanacak. Daha sonraki sezonlarda 20 takımla oynanmaya devam edecek.”

HARCAMA LİMİTLERİ VE YABANCI SINIRI

Nihat Özdemir: "Oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda yabancı kuralı değişikliği 2020-2021 sezonundan itibaren değil, bir sonraki sezondan itibaren uygulanacaktır. Takım harcama limitleri TFF tarafından transferin ilk günü olan 4 Ağustos'ta açıklanacaktır"

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Yazıklar olsun bu düzene.
ilk 4 te liği bitirenleride Şampiyon ilan edin bari. Maksat siyasi Malatyalıların ve Kayserilerin ve Ankaragücü taraftarının oylarını almak amaç. ülkede herşey birbirine girdi. yazık çok yazık. şampiyon olan pandeminden etkilenmiyor düşen etkileniyor.işin enteresan tarafıda düşen takımlar pandemiden sonra en fazla puan alan takımlar
iyi olmuş
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