SON DAKİKA | Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı

Küme düşme bu sezon için kaldırıldı. MKE Ankaragücü, Malatyaspor ve Kayserispor Süper Lig serüvenine devam edecek.
Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı.
2020/21 sezonu: 21 takım
2021/22 sezonu: 20 takım
Yabancı kuralı 1 yıl ertelendi.
TFF 1. Lig'de de küme düşme 2019/2020 sezonu için kaldırıldı!
Eskişehirspor , Adanaspor, Osmanlıspor yeni sezonda TFF 1. Lig'de devam edecek.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Pandemi döneminin yaşattığı zorluklar sebebiyle küme düşme kaldırıldı.Yabancıyla ilgili sürecin 1 yıl ertelenmesi ile BAL Ligi'ndeki kulüplerimizin bir üst lige çıkma kararının halkımıza hayırlar getirmesini diliyorum."
TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Süper Lig'de ve tüm alt liglerde 2019/20 sezonunda küme düşme kaldırılmıştır.Süper Lig'de 2020/21 sezonu 21 takımla, daha sonraki sezonlar ise 20 takımla oynanacaktır. Fikstür ile ilgili düzenlemeleri revize edip kamuoyuyla paylaşacağız."
TFF Başkanı Nihat Özdemir:”Kulüpler Birliği'nin talebiyle Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de bu sezon için küme düşme kaldırıldı. Süper Lig gelecek sezon 21 takımla oynanacak. Daha sonraki sezonlarda 20 takımla oynanmaya devam edecek.”
Nihat Özdemir: "Oy birliği ile aldığımız karar doğrultusunda yabancı kuralı değişikliği 2020-2021 sezonundan itibaren değil, bir sonraki sezondan itibaren uygulanacaktır. Takım harcama limitleri TFF tarafından transferin ilk günü olan 4 Ağustos'ta açıklanacaktır"
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