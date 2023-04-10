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Son dakika: Süper Lig'de neler oluyor? MHK Başkanı Lale Orta'dan flaş hamle! Hakemlere bildiri gönderdi! 'Herhangi biri size ulaşırsa beni haberdar edin!'

10.04.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, son viraja girildi. Bitime 9 hafta kala şampiyonluk yarışı iyiden iyiye kızışıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve için çekiştiği sezonda MHK Başkanı Lale Orta'dan flaş bir hamle geldi. Galatasaray'ın istifasını istediği Orta, hakemlere bir ültimatom yolladı. Lale Orta'nın yazılı bildirisinde flaş ifadeler yer aldı. İşte detaylar...

Son dakika: Süper Lig'de neler oluyor? MHK Başkanı Lale Orta'dan flaş hamle! Hakemlere bildiri gönderdi! 'Herhangi biri size ulaşırsa beni haberdar edin!'

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızışırken, son haftalara da girildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın zirve için kıyasıya çekiştiği Süper Lig'de sıcak gelişmler yaşanıyor. Sarı - kırmızılı kulübün istifasını talep ettiği MHK Başkanı Lale Orta'dan flaş bir hamle geldi.

Ajansspor'un haberine göre Lale Orta, "Sevgili Hakem ve Yardımcı Hakem arkadaşlarım" başlığıyla hakemlere bir uyarı gönderdi.

BİLDİRİDE NELER YAZDI?

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Orta, hakemlere Merkez Hakem Kurulu görevlileri haricinde herhangi biriyle görüşmemelerini ve böyle bir durumun yaşanması durumunda kendisine haber verilmesini dile getirdi.

İşte Lale Orta'nın bildirisinde yer alan ifadeler;

"Çok zor, bir o kadar da keyifle ve aynı zamanda hassas dengeler üzerinde kurulu bir göreviniz var. Tarafsızlık, şeffaflık en önem verdiğimiz ilkeler."

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"Müsabaka öncesinde, sırasında ya da sonrasında sizinle; yöneteceğiniz veya yönettiğiniz müsabakayla ilgili Merkez Hakem Kurulu üyelerimiz ve Hakem İşleri görevlilerimiz dışında herhangi birisi resmi ya da gayri resmi şekilde telefonla, mesajla, bir ortak tanıdık vasıtasıyla ya da bizzat yanınımıza gelerek herhangi bir görüşmede bulunursa veya görüşme talebinde bulunursa lüften anında Merkez Hakem Kurulu Bölge Sorumlunuzu ve beni haberdar edin. Aksi bir durumda disiplin hükümleri uygulanacaktır. Gerekli hassasiyetini göstereceğinize inanıyorum. Müsabakalarınızda başarılar dilerim."

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