Son dakika: Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi! A Milli Takım iddiaları vardı ama...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin liderliğini, Galatasaray'ın ise takibini sürdürdüğü sezonda 6 hafta geride kalırken, galibiyeti olmayan takımlardan olan Samsunspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Üst üste gelen kötü sonuçlar ve 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun geleceği tartışılmaya başlanmıştı.

YOLLAR AYRILACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Karadeniz ekibi, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Kırmızı - beyazlılar, bu durum neticesinde daha önce Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamış olan Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sabuncuoğlu'nun haberinde iki adayın daha bulunduğu ve Samsunspor'un temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Bu haberin ardından sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, Sergen Yalçın için 'Kariyerinin en büyük meydan okuması' yorumunda bulundu.

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

