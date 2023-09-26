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  4. Son dakika: Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi! A Milli Takım iddiaları vardı ama...

Son dakika: Süper Lig'de Sergen Yalçın sürprizi! A Milli Takım iddiaları vardı ama...

26.09.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 6. hafta geride kalırken, henüz galibiyet alamayan takımlar arasında yer alan Samsunspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'de henüz 1 puanı bulunan ve son sırada yer alan Karadeniz ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun geleceği tartışılmaya başlanmıştı. Köklü kulübün Sergen Yalçın ile görüştüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'nin liderliğini, Galatasaray'ın ise takibini sürdürdüğü sezonda 6 hafta geride kalırken, galibiyeti olmayan takımlardan olan Samsunspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Üst üste gelen kötü sonuçlar ve 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun geleceği tartışılmaya başlanmıştı.

YOLLAR AYRILACAK

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Karadeniz ekibi, Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmayı planlıyor.

SERGEN YALÇIN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

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Kırmızı - beyazlılar, bu durum neticesinde daha önce Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamış olan Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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Sabuncuoğlu'nun haberinde iki adayın daha bulunduğu ve Samsunspor'un temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Bu haberin ardından sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, Sergen Yalçın için 'Kariyerinin en büyük meydan okuması' yorumunda bulundu.

Samsunspor, Süper Lig'de oynadığı 5 maçta aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

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