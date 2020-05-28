SON DAKİKA | Süper Lig'de yeni fikstür açıklandı!

12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta programları belli oldu.
Maç takvimleri şu şekilde:
27. hafta" />
Fenerbahçe'de ayrılık! Kadro dışı
Beşiktaş'ta test sonuçları belli oldu
Beşiktaş'tan transfer bombası
İdmanda 'Uğurcan Çakır' şov!
F.Bahçe'den anma mesajı
G.Saray'da tek hedef şampiyonluk
Falcao'yla ilgili ortaya çıkan gerçek
Bochum evinde galip
Kenan attı, Fortuna Düsseldorf kazandı
Trabzonspor'dan test açıklaması
İtalya'da koronavirüs krizi!
Avrupa devlerinin transfer yarışı
Süper Lig için karar veriliyor
Mesut Özil'in gönderdiği yardımlar dağıtıldı
Acun Ilıcalı'dan flaş açıklama!
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