SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SON DAKİKA | Süper Lig'de yeni fikstür açıklandı!

SON DAKİKA | Süper Lig'de yeni fikstür açıklandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.05.2020 18:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'in fikstürü belli oldu.

SON DAKİKA | Süper Lig'de yeni fikstür açıklandı!

12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig'de 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta programları belli oldu.

Maç takvimleri şu şekilde:

<a href=27. hafta" />

28. hafta

29. hafta

30. hafta

31. hafta


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Vallahi beni alan yaşadı' 'Vallahi beni alan yaşadı'
TFF'den flaş küme düşme kararı!TFF'den flaş küme düşme kararı!
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Dünyanın her yerinden Türkiye'ye gelecekler

Ünlü teknik adamın babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Ünlü teknik adamın babası koronavirüsten hayatını kaybetti

Fenerbahçe'de ayrılık! Kadro dışı

Fenerbahçe'de ayrılık! Kadro dışı

Beşiktaş'tan transfer bombası

Beşiktaş'tan transfer bombası

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı!

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Arda Turan bayramları karıştırdı!

Arda Turan bayramları karıştırdı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Sorumluluk artık TFF'ye ait!

Sorumluluk artık TFF'ye ait!

Süper Lig iptal mi oluyor?

Süper Lig iptal mi oluyor?

Okuyucu Yorumları 5 yorum
kazasiz belasiz insallah. şampiyon TRABZON.
türkiye kupası ne olacak
Allah sonumuz hayr etsin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA | Süper Lig'de yeni fikstür açıklandı!

Süper Lig'de yeni fikstür açıklandı!

Mehmet Sepil'den 'küme düşme' kararı için açıklama

'Küme düşme' kararı için açıklama

TFF'den Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası için açıklama!

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının tarihini açıkladı!

TFF Yönetimi Süper Lig kararını verdi

TFF'den flaş küme düşme kararı!

Ersun Yanal'dan şampiyonluk açıklaması

Ersun Yanal'dan olay sözler: Şampiyon olmaz!

Rıdvan Dilmen: 'Garantilemeden şampiyon olunmaz'

Şampiyonluk verilemez...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.