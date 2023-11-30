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SON DAKİKA: Süper Lig'de yeni model! Play-Off sistemi için ilk hamle geldi... TFF Başkanı açıkladı

30.11.2023 22:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir" denirken, "Yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz" ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

TFF'den yeni dönem yayın ihalesiyle ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada kulüplere play-off önerisinde bulunulduğu belirtildi.

YENİ LİG TASARIMI

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TFF'nin açıklamasında "30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ile ortaklaşa kurduğu ihale komisyonu aracılığı ile, yeni dönem yayın ihalesi detaylarını nihai aşamaya getirmiştir." denilerek, şu ifadelere yer verildi:

"29 Kasım 2023 tarihinde yayın ihalesi konusunda birlikte çalıştığımız uzman şirket HyperCube ile, 30 Kasım'da ise Kulüpler Birliği ile gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, içinde play-off müsabakalarının da bulunduğu yeni bir lig tasarımı önerisini, öncelikli olarak kulüplerimizin değerlendirmelerine sunduğumuzu belirtiriz. Yayın ihalesi değerini hak ettiği karşılığa taşıyabilmek ve Süper Lig'in marka değerini mümkün olan en üst seviyeye çıkarabilmek için geliştirdiğimiz bu yeni modelin ve ihale paketlerinin detaylarını Kulüpler Birliğinin geri bildirimlerini aldıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağımızı bildiririz."

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