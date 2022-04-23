Son dakika: Süper Lig'den düşen ikinci takım Göztepe oldu!

Son dakika haberleri: Süper Lig'de oynanan Gaziantep FK - Göztepe maçı, yıllarca unutulmayacak anlara sahne oldu. Centilmenlik rüzgarlarının estiği karşılaşmada takımlar, karşılıklı olarak birbirlerine jest yaparak uzun süre konuşulacak olan hareketlere imza attılar.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, Göztepe'yi konuk etti.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lık beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip; 90+2'de Jahovic ile öne geçti ancak Gaziantep FK, 90+6'da Figueiredo ile eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından Göztepe, Yeni Malatyaspor'un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Küme düşen Göztepe, 28 puanla 19. sırada yer aldı. 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK ise 42 puanla 14. sırada yer buldu.

Göztepe, gelecek hafta Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

DAKİKA DAKİKA TARİHİ ANLAR

Karşılaşmanın son dakikalarını izleyenler, uzun yıllar konuşulacak tarihi anlara tanıklık ettiler.

DİREKT KALEYİ DÜŞÜNDÜ

Göztepe, 90+2. dakikada rakip yarı alanın ortalarında bir faul atışı kazandı. Gaziantep FK'lı futbolcular; hakemin düdüğünü beklerken Göztepeli Soner Aydoğdu, direkt olarak kaleyi düşündü.

JAHOVIC ATTI, GAZİANTEP FK HAREKETSİZ KALDI

Soner'in direkten dönen şutunu Adis Jahovic tamamladı ve Göztepe, 1-0 öne geçti. Gol öncesinde Gaziantep FK takımının futbolcuları hakemden düdük gelmediği için hareketsiz kaldı.

HAKEM GOLÜ VERDİ

Bir süre dördüncü hakemiyle konuşan Kürşad Filiz, orta noktayı gösterdi ve golü verdi. Bu gole Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, uzun süre itiraz etti.

TOMAS'TAN 'KALEYİ AÇIN' TALİMATI

Yaşananların ardından Göztepe Teknik Direktörü Stjepan Tomas, oyuncularına "Santradan sonra rakip takıma müdahale etmeyin" talimatını verdi.

GÖZTEPE'DEN BÜYÜK CENTİLMENLİK: GOLE İZİN VERDİLER

Başlama vuruşunu yapan Gaziantep FK'da Figueiredo topla ilerlerken hiçbir Göztepeli oyuncudan müdahale gelmedi ve kaleci Arda da hareketsiz kalarak rakibinin gol atmasını sağladı. Figueiredo'nun bu golü sonrasında skora eşitlik geldi.

GAZİANTEP FK'DAN JEST: PENALTIYI BİLEREK ATMADI

Tekrar başlayan maçta Gaziantep FK, 90+7. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Muhammet Demir, meşin yuvarlağı bilerek auta attı.

MAÇ BİTTİ, GÖZTEPE KÜME DÜŞTÜ

Penaltı sonrasında hakem Kürşad Filiz maçı bitirdi ve Göztepe küme düştü.



