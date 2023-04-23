SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Son dakika: Süper Lig devi anlaşmayı bitiriyor! 61.5 milyon euroluk dev gelir...

Son dakika: Süper Lig devi anlaşmayı bitiriyor! 61.5 milyon euroluk dev gelir...

23.04.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 3. sırada yer alan ve son olarak Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah- beyazlılarda stadyum isim sponsorluğu için çalışmalar bir süredir devam ediyordu. Sezon sonunda bitecek olan mevcut sözleşme sonrası yeni isim için anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Son dakika: Süper Lig devi anlaşmayı bitiriyor! 61.5 milyon euroluk dev gelir...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık üstünlükle son 8 maçta 7. galibiyetini almıştı. Siyah - beyazlılar, Galatasaray derbisinden önce kazanarak morallendi. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi, bir süredir stadyum isim sponsorluğu için çalışmalarını sürdürüyordu.

BEŞİKTAŞ, ANLAŞMAYA YAKIN

319d2980dc9945a9b0970e0b6a60204e

Siyah - beyazlılar, bu sezon sonunda bitecek olan stadyum sponsorluğu konusunda Gazprom ile görüşme halindeydi. Beşiktaş'ın ünlü Rus firmasıyla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

3+2 YILLIK SÖZLEŞME

AA-20221030-29300969-29300966-BESIKTAS_HANGIKREDI_UMRANIYESPOR (Large)

Siyah - beyazlılar, son görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde stadyum sponsorluğu için 3+2 yıllık sözleşmenin altında imza atacak.

61.5 MİLYON EURO

AA-20221030-29300969-29300968-BESIKTAS_HANGIKREDI_UMRANIYESPOR (Large)

Beşiktaş'ın 3 yıl için yaklaşık 61.5 milyon euroluk bir geliri kasasına koyacağı kaydedildi. Taraflar arasındaki anlaşmaya, 2024-2025 sezonu forma sponsorluğu da dahil edileceği ifade edildi.

Beşiktaş ile Gazprom arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. (TRT Spor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın!125 milyon euro! Beşiktaş'ta tarihi anlaşma çok yakın!
Galatasaray'a büyük müjde! Fransızlar transferi duyurdu!Galatasaray'a büyük müjde! Fransızlar transferi duyurdu!
Temas kuruldu! İşte Volkan'ın yeni takımıTemas kuruldu! İşte Volkan'ın yeni takımı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig stadyum beşiktaş dakika haberleri spor toto yıllık ak spor tot n dakika haberleri spor to iyet

En Çok Okunan Haberler

Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı: SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşı...

Gözler Temmuz zammında! Rakamlar netleşmeye başladı: SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi maaşı...

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!

Rıdvan Dilmen'den flaş F.Bahçe iddiası!

Rıdvan Dilmen'den flaş F.Bahçe iddiası!

Gözler bu maçtaydı! Arda Turan yine kazanamadı!

Gözler bu maçtaydı! Arda Turan yine kazanamadı!

G.Saray öncesi şok! Yıldız isim sakatlandı...

G.Saray öncesi şok! Yıldız isim sakatlandı...

Jorge Jesus'tan Galatasaray kehaneti!

Jorge Jesus'tan Galatasaray kehaneti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Mecliste ‘pembe topuklu ayakkabı’ protestosu

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.