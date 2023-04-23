Son dakika: Süper Lig devi anlaşmayı bitiriyor! 61.5 milyon euroluk dev gelir...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak HangiKredi Ümraniyespor deplasmanına çıkan Beşiktaş, sahadan 2-0'lık üstünlükle son 8 maçta 7. galibiyetini almıştı. Siyah - beyazlılar, Galatasaray derbisinden önce kazanarak morallendi. Öte yandan Beşiktaş Yönetimi, bir süredir stadyum isim sponsorluğu için çalışmalarını sürdürüyordu.

BEŞİKTAŞ, ANLAŞMAYA YAKIN

Siyah - beyazlılar, bu sezon sonunda bitecek olan stadyum sponsorluğu konusunda Gazprom ile görüşme halindeydi. Beşiktaş'ın ünlü Rus firmasıyla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

3+2 YILLIK SÖZLEŞME

Siyah - beyazlılar, son görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde stadyum sponsorluğu için 3+2 yıllık sözleşmenin altında imza atacak.

61.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın 3 yıl için yaklaşık 61.5 milyon euroluk bir geliri kasasına koyacağı kaydedildi. Taraflar arasındaki anlaşmaya, 2024-2025 sezonu forma sponsorluğu da dahil edileceği ifade edildi.

Beşiktaş ile Gazprom arasındaki anlaşmanın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. (TRT Spor)

