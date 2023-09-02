Son dakika: Süper Lig devi sözünü tuttu, dünyaca ünlü stopere son teklifini yaptı! Sözleşmesi ortaya çıktı...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Molde'yi eleyerek A Grubu'nda yer alan Galatasaray'da Avrupa'da hedeflenen başarı için kollar sıvandı. Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'a karşı gruptan çıkmayı planlayan sarı - kırmızılılarda tüm gözler transfere çevrilmiş durumda...

Bu sezon kadrosuna birçok önemli yıldızı katan sarı - kırmızılılarda Okan Buruk'un talebi doğrultusunda savunma takviyesi için harekete geçilmişti.

GÜNDEM SERGIO RAMOS

Victor Nelsson'un da satılma ihtimaline karşın planlamasını yapan Galatasaray Yönetimi'nin gündemine dünyaca ünlü futbolcu Sergio Ramos gelmişti.

İŞTE GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ

İspanyol yıldızla bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı - kırmızılılar, son teklifini yaptı.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, yıllık 7.5 milyon eurodan 1+1 opsiyonlu sözleşme önerdi. Ayrıca Ramos'un Şampiyonlar Ligi şartını da yerine getiren sarı - kırmızılıların transfere olumlu baktığı ifade edildi.

KISA SÜREDE DÖNÜŞ YAPACAK

Sergio Ramos'un, Galatasaray'dan gelen teklifi değerlendirmeye aldığı ve kısa süre içinde dönüş yapacağı belirtildi.

Galatasaray'ın ise Sergio Ramos'tan gelecek olan olası ret yanıtı halinde alternatiflere yöneleceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonu PSG'de geçiren 37 yaşındaki savunmacı, 6 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

