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Son dakika: Süper Lig devi, yıldız stoperi bedavaya getiriyor! Ünlü gazeteci duyurdu...

25.06.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarını sürdüren ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen siyah - beyazlılarda transfer için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş'ın gündemindeki ismin Everton ile sözleşmesi biten Kolombiyalı stoper Yerry Mina olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, geride bıraktığımız sezon topladığı 78 puanla 3. sırada yer almış ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti. Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen siyah - beyazlılarda transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ÖNCELİK STOPER TRANSFERİ

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Sezon başında takıma katılan Romain Saiss'in taliplerinin olması ve oyuncunun ayrılığa yakın olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş, önceliğini stoper transferine verdi.

ROMANO AÇIKLADI

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Siyah - beyazlıların gündeminde bulunan yıldız ismi ise ünlü gazeteci Fabrizio Romano açıkladı.

BEŞİKTAŞ RESMİ TEKLİF YAPTI

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İtalyan gazeteci, Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren Yerry Mina'ya resmi teklif yaptığını duyurdu. Kolombiyalı stoper için Lens, Granada ve Bologna'nın da devreye girdiği kaydedildi.

Geçen sezon Everton ile 8 resmi maça çıkan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 gol atma başarısı gösterdi.


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