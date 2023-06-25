Son dakika: Süper Lig devi, yıldız stoperi bedavaya getiriyor! Ünlü gazeteci duyurdu...

Son dakika haberleri: Beşiktaş, geride bıraktığımız sezon topladığı 78 puanla 3. sırada yer almış ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde etmişti. Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı hedefleyen siyah - beyazlılarda transfer için de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ÖNCELİK STOPER TRANSFERİ

Sezon başında takıma katılan Romain Saiss'in taliplerinin olması ve oyuncunun ayrılığa yakın olmasını göz önünde bulunduran Beşiktaş, önceliğini stoper transferine verdi.

ROMANO AÇIKLADI

Siyah - beyazlıların gündeminde bulunan yıldız ismi ise ünlü gazeteci Fabrizio Romano açıkladı.

BEŞİKTAŞ RESMİ TEKLİF YAPTI

İtalyan gazeteci, Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sona eren Yerry Mina'ya resmi teklif yaptığını duyurdu. Kolombiyalı stoper için Lens, Granada ve Bologna'nın da devreye girdiği kaydedildi.

Geçen sezon Everton ile 8 resmi maça çıkan 28 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 gol atma başarısı gösterdi.



