SON DAKİKA | Süper Lig'i sarsacak 'bıçaklı' skandal! Kan donduran Belhanda itirafları...

Trendyol Süper Lig'de forması giydiği dönemde hırçın tavırlarıyla sık sık gündeme gelen Younes Belhanda hakkında ortaya atılan son iddialar, futbol kamuoyuna adeta bomba gibi düştü.

Adana Demirspor formasıyla harika bir ilk sezon geçiren ve Mavi-Lacivertli formayı 47 kez terleten İzlandalı orta saha Birkir Bjarnason, 2022 yazında ikinci sezonun başlamasına sadece günler kala tesislerde yaşanan o korkunç olayları tüm çıplaklığıyla anlattı.

"KASIKLARIMA VURDU, ÇENEME YUMRUK ATTI!"

Takım içindeki 5'e 5 antrenman maçı sırasında topu kaptıran Belhanda'ya baskı yapmaya devam ettiğini belirten Bjarnason, Faslı yıldızın bir anda kontrolünü kaybettiğini belirterek o anları şöyle anlattı:

"Bana döndü ve önce kasıklarıma vurdu, ardından çeneme çok sert bir yumruk attı. Yere düştüm. Ben de ona vurmak için ayağa kalktım ama diğer oyuncular hemen araya girip bizi ayırdı."

MONTELLA GÖRMEMEZLİKTEN GELDİ

Bu şiddetli kavganın ardından dönemin teknik direktörü Vincenzo Montella'nın tavrı da büyük şaşkınlık yarattı. Bjarnason, İtalyan hocanın olup bitenleri görmemiş gibi davrandığını, Belhanda'nın idmandan alınıp kenarda oturtulduğunu, kendilerinin ise antrenmana devam ettiğini söyledi. Tesislerde başkan yardımcısının kendisinden özür dilediğini belirten İzlandalı oyuncu, "Onu bir daha idmanda görürsem bacaklarını kıracağımı söyledim" ifadelerini kullandı.

"ELİNDE BIÇAKLA BİZİ BEKLİYORDU!"

Açıklamalarının devamında asıl kan donduran detayı paylaşan Bjarnason, Belhanda'nın bir önceki sezon savunmada görev yapan 'Boğa' lakaplı bir Türk oyuncuyla da kavga ettiğini ve idmandan kovulduğunu hatırlatarak o dehşet anlarını şöyle özetledi:

"O tartışmanın ardından antrenman bittiğinde içeri girdik. Belhanda soyunma odasında elinde bir bıçakla bizi bekliyordu! Bunu görünce bana da saldıracağından çok endişelendim, çok korktum. Sonradan gelip özür diledi ama onunla bir daha asla konuşmak istemedim."