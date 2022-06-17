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Son dakika: Süper Lig'in yıldız futbolcusu bıçaklı saldırıya uğradı! 'Evli bir kadınla birlikte oldu iddiası...'

17.06.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren ve çıktığı 35 resmi maçta 4 gol - 3 asistlik bir performans sergileyen Yann Karamoh, Fransa'da bıçaklı saldırıya uğradı. Fildişili futbolcuya yapılan saldırının nedeninin ise evli bir kadınla birlikte olmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Son dakika: Süper Lig'in yıldız futbolcusu bıçaklı saldırıya uğradı! 'Evli bir kadınla birlikte oldu iddiası...'
Yann Karamoh

Yann Karamoh

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fatih Karagümrük
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Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fatih Karagümrük'te takıma kiralık olarak katılan Yann Karamoh, Fransa'da saldırıya uğradı.

ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

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Le Parisien'in haberinde, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan Yann Karamoh'un darp edildiği görüntülerin detayları belli oldu. Yann Karamoh'un saldırgan tarafından elmacık kemiğinin kırıldığı, gözüne ve çenesine ağır darbeler aldığı ifade edildi.

"ÖMÜR BOYU BENİMLE KALACAK"

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Konuyla ilgili konuşan Karamoh yaptığı açıklamada, "Benim gururum ve ailem var, bu görüntüler ömür boyu benimle kalacak. Bir elinde bıçak vardı ve diğeriyle de bana sürekli vurdu" sözlerini kullandı.

20 AY HAPİS

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Yakalanan saldırganın Fransa'nın Nanterre kentinde mahkemeye çıkarılarak 20 ay hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu.

EVLİ BİR KADINLA BASILDI İDDİASI

Bir başka Fransız kaynağın haberinde ise Karamoh'un bahsi geçen videoda ilişkiye girdiği evli kadınla birlikte kocasına yakalanması sonrası darp edildiği iddiası yazıldı.

Kızgın eşin Karamoh'u evinde gördükten sonra darp ettiği ve bunu da videoya çekerek yayınladığı belirtildi.

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