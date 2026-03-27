SON DAKİKA | Süper Lig kapısındaki Amedspor'a FIFA'dan ağır darbe!

TFF 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ve Süper Lig'e doğrudan çıkma hesapları yapan Amedspor'a FIFA'dan şok bir transfer yasağı geldi! Resmi sitede yer alan karara göre Diyarbakır temsilcisine süresiz transfer yasağı getirilirken, gerekçe henüz açıklanmadı. Aynı listede yer alan Süper Lig ekibi Kayserispor'a ise 3 dönem ceza kesildi. 67 puanla zirve takibini sürdüren Amedspor'un, bu ağır ceza sonrası Süper Lig yolundaki kadro planlaması büyük bir çıkmaza girdi.

Emre Şen

Trendyol 1. Lig'de bitime sayılı haftalar kala şampiyonluk ve doğrudan Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amedspor, saha içindeki başarısına odaklanmışken İsviçre'den gelen haberle sarsıldı.

Erzurumspor'un sadece 2 puan gerisinde, 67 puanla 2. sırada yer alan ve sezonu bu konumda bitirmesi halinde adını doğrudan Süper Lig'e yazdıracak olan Diyarbakır temsilcisine, dünya futbolunun patronu FIFA'dan çok ağır bir yaptırım geldi.

FIFA'DAN AMEDSPOR'A SÜRESİZ YASAK

FIFA'nın resmi internet sitesinde güncellenen ceza tahtası verilerine göre, Amedspor kulübüne süresiz transfer yasağı uygulandığı resmen duyuruldu. Kulübü ve taraftarları şoke eden bu kararın hukuki gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Süper Lig'e çıkılması halinde kadronun nasıl güçlendirileceği şimdiden büyük bir kriz konusu haline geldi.

KAYSERİSPOR'A DA 3 DÖNEM CEZA!

FIFA'nın yayınladığı güncel yasaklılar listesinde Amedspor'un yanı sıra Süper Lig'in köklü ekiplerinden Kayserispor da yer aldı. Sarı-Kırmızılı kulübe, geçmiş dönem borçları veya dosyaları sebebiyle 3 dönem transfer yasağı cezası kesildiği belirtildi.

Türk futbolunu sarsan bu peş peşe cezaların ardından her iki kulüp yönetiminin de hukuki süreci başlatmak için acil eylem planı hazırlaması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'a tarihi gelir! Kasa doldu taştı: Dudak uçuklatan rakamG.Saray'a tarihi gelir! Kasa doldu taştı: Dudak uçuklatan rakam
SON DAKİKA | Amerika rüyasına son 90 dakika! Rakip Kosova, Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ise belli oldu...SON DAKİKA | Amerika rüyasına son 90 dakika! Rakip Kosova, Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz ise belli oldu...

En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Lvbel C5 hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

