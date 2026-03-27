SON DAKİKA | Süper Lig kapısındaki Amedspor'a FIFA'dan ağır darbe!

Trendyol 1. Lig'de bitime sayılı haftalar kala şampiyonluk ve doğrudan Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Amedspor, saha içindeki başarısına odaklanmışken İsviçre'den gelen haberle sarsıldı.

Erzurumspor'un sadece 2 puan gerisinde, 67 puanla 2. sırada yer alan ve sezonu bu konumda bitirmesi halinde adını doğrudan Süper Lig'e yazdıracak olan Diyarbakır temsilcisine, dünya futbolunun patronu FIFA'dan çok ağır bir yaptırım geldi.

FIFA'DAN AMEDSPOR'A SÜRESİZ YASAK

FIFA'nın resmi internet sitesinde güncellenen ceza tahtası verilerine göre, Amedspor kulübüne süresiz transfer yasağı uygulandığı resmen duyuruldu. Kulübü ve taraftarları şoke eden bu kararın hukuki gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Süper Lig'e çıkılması halinde kadronun nasıl güçlendirileceği şimdiden büyük bir kriz konusu haline geldi.

KAYSERİSPOR'A DA 3 DÖNEM CEZA!

FIFA'nın yayınladığı güncel yasaklılar listesinde Amedspor'un yanı sıra Süper Lig'in köklü ekiplerinden Kayserispor da yer aldı. Sarı-Kırmızılı kulübe, geçmiş dönem borçları veya dosyaları sebebiyle 3 dönem transfer yasağı cezası kesildiği belirtildi.

Türk futbolunu sarsan bu peş peşe cezaların ardından her iki kulüp yönetiminin de hukuki süreci başlatmak için acil eylem planı hazırlaması bekleniyor.