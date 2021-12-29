Son dakika... Sürprize izin yok! Fenerbahçe, Afjet Afyonspor’u yenerek kupada bir üst tura yükseldi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi. İlk yarıda topun hakimi olan Fenerbahçe yakaladığı pozisyonlardan bir türlü yararlanamadı. İkinci devreye daha hızlı başlayan Sarı-Lacivertliler rakip kalede birçok pozisyon buldu. Bulduğu pozisyonlardan yararlanamayan Fenerbahçeli futbolcular maçın uzatmalara gitmesine engel olamadı. Uzatma dakikalarının henüz başında Sarı-Lacivertliler penaltı kazandı. Valencia topun başına geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 99. dakikada bu kez sahneye Osayi-Samuel çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

UZATMALARDA İLK GOL GELDİ

Fenerbahçe 94. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle taraftarlarını mutlu etti.

SAMUEL FARKI 2'YE ÇIKARTTI

Penaltı golünün ardından rakip takım Afyonspor'un gardı iyiden iyiye düşmüştü. 99. dakikada topu ağlarla buluşturan Osayi-Samuel'le farkı 2'ye çıkardı.

ALTYAPIDAN 4 FUTBOLCU VAR

Fenerbahçe’de altyapıdan 4 futbolcu Afyonspor maçında görev aldı. Sarı-lacivertlilerde Muhammed Gümüşkaya ilk 11’de yer alırken, Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan ise yedekler arasında şans buldu.

BURAK KAPACAK İLK KEZ 11'DE

Burak Kapacak, sarı-lacivertli forma ile ilk mücadelesine çıktı. Fenerbahçe’ye bu sezon dahil olan Burak Kapacak, ilk kez 11’de görev aldı. Geri kalan maçlarda yedekler arasında yer almasına rağmen forma şansı bulamayan Kapacak, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Afyonspor ile oynanan karşılaşmasında Teknik Sorumlu Zeki Murat Göle tarafından şans verildi.

FENERBAHÇE'DEN 3 TEMMUZ GÖNDERMESİ

Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin Futbolda Şike Davası’ndaki beraatları onamasının ardından sarı-lacivertli kulüp, Afyonspor maçında kale arkalarına pankart açtı. Pankartta 27 Aralık 2021 tarihine not düşülerek “Alın Terimiz, Davamızdı!, Haklıydık, Kazandık!” ifadelerine yer verilirken, sarı-lacivertli futbolcularda aynı pankartla sahaya çıktı.

TRİBÜNDE YER ALDILAR

Fenerbahçe'de maç kadrosunda bulunmayan Mesut Özil, Altay Bayındır, Jose Sosa, Luiz Gustavo ve Ferdi Kadıoğlu tribünde maçı takip etti.



