SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe-Afyonspor maçında bu sezon bir ilk! Burak Kapacak...

Fenerbahçe-Afyonspor maçında bu sezon bir ilk! Burak Kapacak...

29.12.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası5. Tur mücadelesinde Afjet Afyonspor'u konuk ediyor. Sürpriz bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe'de geçtiğimiz transfer dönemi Bursaspor'dan transfer edilen ve 1 dakika bile forma giyemeyen Burak Kapacak 11'de yer aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe-Afyonspor maçında bu sezon bir ilk! Burak Kapacak...
Burak Kapacak

Burak Kapacak

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika... Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'u ağırlıyor. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı. Geçtiğimiz transfer dönemi Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak ilk kez Fenerbahçe formasını giyecek.

1 DAKİKA BİLE OYNAMAMIŞTI

burakkapacak1200

Kalede Berke Özer'i görevlendiren Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, defans dörtlüsünü Nazım Sangare, Attila Szalai, Marcel Tisserand ve Burak Kapacak'tan oluşturdu. Fenerbahçe'ye transfer olduğundan itibaren hiç süre alamayan Burak Kapacak, ilk kez bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Yılmaz Vural'dan flaş açıklama: Bazı yöneticilerle görüştümYılmaz Vural'dan flaş açıklama: Bazı yöneticilerle görüştüm
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar yüzde 40 düşecek

Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar yüzde 40 düşecek

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Ünlü ekonomistten çarpıcı 2022 yorumu: Uçacak

Maç sonu İsmail Çipe için olay yorum!

Maç sonu İsmail Çipe için olay yorum!

Yılmaz Vural'dan flaş açıklama: Bazı yöneticilerle görüştüm

Yılmaz Vural'dan flaş açıklama: Bazı yöneticilerle görüştüm

Abdülkadir Sünger'in hikayesi herkesi şaşırttı

Abdülkadir Sünger'in hikayesi herkesi şaşırttı

Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Başkan Burak Elmas'tan sürpriz talep!

Fatih Terim Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Başkan Burak Elmas'tan sürpriz talep!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Telefonun depolama alanını katlayacak en iyi hafıza kartı çeşitleri

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı!

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Ne Messi, Ne Ronaldo! İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Futbol tarihinde böyle maç görülmedi! Göz göre göre şike...

Futbol tarihinde böyle maç görülmedi! Göz göre göre şike...

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Önder Karaveli'nin fotoğrafı tepki çekti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.