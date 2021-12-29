Fenerbahçe-Afyonspor maçında bu sezon bir ilk! Burak Kapacak...

Son dakika... Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Afjet Afyonspor'u ağırlıyor. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı. Geçtiğimiz transfer dönemi Bursaspor'dan transfer edilen Burak Kapacak ilk kez Fenerbahçe formasını giyecek.

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Kalede Berke Özer'i görevlendiren Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, defans dörtlüsünü Nazım Sangare, Attila Szalai, Marcel Tisserand ve Burak Kapacak'tan oluşturdu. Fenerbahçe'ye transfer olduğundan itibaren hiç süre alamayan Burak Kapacak, ilk kez bir maçta ilk 11'de forma şansı buldu.

