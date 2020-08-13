SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limiti itirazını reddetti

Son dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limiti itirazını reddetti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2020 20:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limiti için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

Son dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limiti itirazını reddetti

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Kulüp Lisans Kurulu'nun 04.08.2020 tarihinde ilan edilen Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 13.08.2020 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Özge Tokarlı Gündüz'ün hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun Takım Harcama Limitlerine İlişkin kararına itirazının reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
F.Bahçe'de flaş ayrılık!F.Bahçe'de flaş ayrılık!
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
Koronavirüs aşısında Rusya'yı şoka sokan gelişme!
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
O sözler tepki çeki! İnternet sitesinde sansürlendi
İşte Süper Lig'in yeni Muriqi'i
İşte Süper Lig'in yeni Muriqi'i
Sosa ve Smolov’da sona gelindi
Sosa ve Smolov’da sona gelindi
Vedat Muriqi'in yeni adresi belli oldu
Vedat Muriqi'in yeni adresi belli oldu
F.Bahçe'de flaş ayrılık!
F.Bahçe'de flaş ayrılık!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!
Acun Ilıcalı, Trabzonsporlu yıldızla tatilde!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de! İşte detaylar...
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...
Fenerbahçe bombayı patlattı! İşte imza tarihi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Ersun Yanal’dan Semih Özsoy’a mesaj
Ersun Yanal’dan Semih Özsoy’a mesaj
Tolgay Arslan Hannover 96 yolcusu
F.Bahçe'de flaş ayrılık!
Ali Koç, taraftarlarla buluştu
Ali Koç, taraftarlarla buluştu
Süper Lig'in yeni Vedat Muriqi'i Jetmir Topalli
İşte Süper Lig'in yeni Muriqi'i
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Fenerbahçe hız kesmiyor
Fenerbahçe, Sosa ve Smolov’da sona geldi
Sosa ve Smolov’da sona gelindi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.