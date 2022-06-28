SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Talisca Galatasaray'da mı? ''Galatasaray'a gelmek için maçta şike yaptı''

Son dakika: Talisca Galatasaray'da mı? ''Galatasaray'a gelmek için maçta şike yaptı''

28.06.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Transfer adı Galatasaray ile anılan Talisca için ortalığı ayağa kaldıracak cinsten bir iddia ortaya atıldı. Son oynadığı maçta penaltı kaçırıp birkaç dakika sonra da oyundan atılınca sosyal medya karıştı. Galatasaray'ın Talisca'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için teklif yaptığı iddia edilirken, Talisca'nın bu hamlesi bazı taraftarlar tarafından farklı şekilde yorumlandı. Sosyal medyada, "Galatasaray'a gelmek için şike yapıyor'' iddiaları bile yer aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri... Anderson Talisca bu kez attığı golle değil yaptığı hareketle sosyal medyada gündeme oturdu. Adı Galatasaray ile anılan ve kiralık olarak Türkiye'ye geri döneceği konuşulan Talisca, kulbünün Al Fatih'le oynadığı maçta takımını 10 kişi bıraktı.

SON DAKİKA: TALISCA, GALATASARAY'A GELMEK İÇİN ŞİKE YAPTI

4240868d8fe141bfb85d3d9761be500d

Takımının 58. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremeyen Brezilyalı yıldız bu olaydan 15 dakika sonra da kırmızı kart gördü. Bir hayli morali bozuk ve sinirli olduğu gözlenen Talisca için sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı. Bazı taraftarlar Talisca için "Galatasaray'a gelmek için şike yapıyor. Talisca'nın penaltı kaçırdığı ne zaman görülmüş? Bir de kırmızı kart görüyor..." şeklinde yorumlar yaptı.

Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Anderson Talisca, Arabistan'a damga vurdu! Penaltı ve kırmızı kart...Son dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Anderson Talisca, Arabistan'a damga vurdu! Penaltı ve kırmızı kart...

GALATASARAY'IN TALISCA PLANI HAZIR

FWPeQdpX0AAnNpw

Galatasaray, yılda net 6.5 milyon Euro alan Talisca için Al Nassr'a, "Ücretinin yarısını siz, yarısını biz karşılayalım" teklifini yapacak. Suudi Arabistan ekibinden olumlu sinyal alınırsa, Brezilyalı futbolcuya 2.5 milyon Euro ve 750 bin Euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon Euro Galatasaray'ın kasasından çıkacak, 750 bin Euro ise sponsorlar tarafından karşılanacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne yaptın Talisca! Takımını iki kez yaktı...Ne yaptın Talisca! Takımını iki kez yaktı...
Fırat Aydınus'un yeni mesleği belli oldu!Fırat Aydınus'un yeni mesleği belli oldu!
Cimbom'dan gece yarısı bombası! Cimbom'dan gece yarısı bombası!
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

O ilde süresiz olarak yasaklandı! Jandarma nöbete başladı

Ani bir kararla veda etmişti! Yerine sürpriz bir isim geldi!

Ani bir kararla veda etmişti! Yerine sürpriz bir isim geldi!

Emre Mor transferi bitti! İşte yeni takımı...

Emre Mor transferi bitti! İşte yeni takımı...

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızı bitiriyor!

Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızı bitiriyor!

Galatasaray transferde çıldırdı! İkisini de alıyor...

Galatasaray transferde çıldırdı! İkisini de alıyor...

Ne yaptın Talisca! Takımını iki kez yaktı...

Ne yaptın Talisca! Takımını iki kez yaktı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Erotik film yönetmeni anlattı! Havada uçan dışkılardan ...

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

Mia Khalifa ne kadar acımasız olabileceğini anlattı!

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

İç çamaşırlarını giydi! Kocasının akrabasına yakalanınca...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.