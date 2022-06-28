Son dakika: Talisca Galatasaray'da mı? ''Galatasaray'a gelmek için maçta şike yaptı''

Son dakika haberleri... Anderson Talisca bu kez attığı golle değil yaptığı hareketle sosyal medyada gündeme oturdu. Adı Galatasaray ile anılan ve kiralık olarak Türkiye'ye geri döneceği konuşulan Talisca, kulbünün Al Fatih'le oynadığı maçta takımını 10 kişi bıraktı.

SON DAKİKA: TALISCA, GALATASARAY'A GELMEK İÇİN ŞİKE YAPTI

Takımının 58. dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviremeyen Brezilyalı yıldız bu olaydan 15 dakika sonra da kırmızı kart gördü. Bir hayli morali bozuk ve sinirli olduğu gözlenen Talisca için sosyal medyada birçok iddia ortaya atıldı. Bazı taraftarlar Talisca için "Galatasaray'a gelmek için şike yapıyor. Talisca'nın penaltı kaçırdığı ne zaman görülmüş? Bir de kırmızı kart görüyor..." şeklinde yorumlar yaptı.

GALATASARAY'IN TALISCA PLANI HAZIR

Galatasaray, yılda net 6.5 milyon Euro alan Talisca için Al Nassr'a, "Ücretinin yarısını siz, yarısını biz karşılayalım" teklifini yapacak. Suudi Arabistan ekibinden olumlu sinyal alınırsa, Brezilyalı futbolcuya 2.5 milyon Euro ve 750 bin Euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon Euro Galatasaray'ın kasasından çıkacak, 750 bin Euro ise sponsorlar tarafından karşılanacak.



