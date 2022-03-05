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Son dakika: Ne yaptın Gomis! Tam golü atacakken topu eline aldı! Maçın hakemi bile şaşırdı...

05.03.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Konyaspor-Galatasaray maçında sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Galatasaray'ın golcüsü Gomis, Konyaspor ceza sahasında garip bir olay yaşadı. Çalımlarla ceza sahasına giren Gomis, tam golü atacağı sırada eğilip yerden topu aldı. Maçın hakeminin de şaşıp kaldığı bu olayın nedeni saniyeler sonra anlaşıldı. Hakemin yanına giderek düdük çalındığını duyduğunu söyleyen Gomis, bu yüzden topu eline alarak rakibe verdiğini ifade etti.

Son dakika: Ne yaptın Gomis! Tam golü atacakken topu eline aldı! Maçın hakemi bile şaşırdı...
Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis

FRA Fransa
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Konyaspor-Galatasaray maçında Gomis bu kez attığı golle değil yaptığı hareketle gündem oldu. Maça ilk 11'de başlayan Fransız oyuncunun başına ilginç bir olay geldi. Ceza sahası içinde topu eline alan Gomis'in yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.

TAM GOLÜ ATACAKKEN TOPU ELİNE ALDI

Ceza sahasında topla buluşan Gomis, kimsenin anlamadığı bir şekilde duraksadı. Eğilip topu eline alan Gomis'e kimse anlam veremedi. Maçın hakeminin de şaşkınlıkla Gomis'in yanına geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Son dakika: Sadece gözlükle bakılıyor... Konyaspor-Galatasaray maçında 3 boyutlu koreografi!Son dakika: Sadece gözlükle bakılıyor... Konyaspor-Galatasaray maçında 3 boyutlu koreografi!

NEDENİ ANLAŞILDI...

Gomis'in topu eline almasının nedeni saniyeler sonra anlaşıldı. Hakemin düdük çaldığını duyduğunu ifade eden golcü oyuncu bu yüzden topu eline aldığını açıkladı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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