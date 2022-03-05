Son dakika: Ne yaptın Gomis! Tam golü atacakken topu eline aldı! Maçın hakemi bile şaşırdı...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Konyaspor-Galatasaray maçında Gomis bu kez attığı golle değil yaptığı hareketle gündem oldu. Maça ilk 11'de başlayan Fransız oyuncunun başına ilginç bir olay geldi. Ceza sahası içinde topu eline alan Gomis'in yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı.

TAM GOLÜ ATACAKKEN TOPU ELİNE ALDI

Ceza sahasında topla buluşan Gomis, kimsenin anlamadığı bir şekilde duraksadı. Eğilip topu eline alan Gomis'e kimse anlam veremedi. Maçın hakeminin de şaşkınlıkla Gomis'in yanına geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

NEDENİ ANLAŞILDI...

Gomis'in topu eline almasının nedeni saniyeler sonra anlaşıldı. Hakemin düdük çaldığını duyduğunu ifade eden golcü oyuncu bu yüzden topu eline aldığını açıkladı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



