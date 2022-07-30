SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Taraftar şaşkın! İşte Fenerbahçe'nin borcu...

Son dakika: Taraftar şaşkın! İşte Fenerbahçe'nin borcu...

30.07.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Birçok branştan sporcunun katıldığı toplantıda Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ayrıca toplantıda Sarı-Lacivertli kulübün borcu da açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika: Taraftar şaşkın! İşte Fenerbahçe'nin borcu...

Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kulübe dair birçok konununun konuşulduğu toplantıda açılış konuşmasını yapan Uğur Dündar, kulüp tarihinin övünç kaynakları olduğunu ve bunu gelecekte yapacakları işlerin pusulası olarak gördüklerini belirterek, "100. yıl dönümünü kutlayacağımız Türkiye Futbol Federasyonu, 1923 yılında kurulmuş, aynı yıl futbol müsabakaları düzenlenmeye başlamıştır. O tarihten itibaren camiamız Türk futbolunda silinmez izler bırakan şampiyonluklar kazanmış, unutulmaz bir tarih yazmıştır." ifadelerini kullandı.

"ALİ KOÇ'UN ÜSTÜN GAYRETLERİYLE..."

kl

"Ne mutlu ki yıllardır mücadele verilen bu yolda, o şanlı tarihi kayıtlara geçirmek, yazmak da sayın Başkan Ali Koç'un üstün gayretleriyle bu döneme nasip olmuştur." diyen Dündar, "Şanlı formamızın göğsüne nakşedilen 5 yıldızımız, tüm Fenerbahçelilere kutlu olsun. Bu vesileyle bugüne kadar elde ettiğimiz şampiyonluklarda emeği geçen tüm sporcularımızı, başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve taraftarlarımızı saygıyla selamlıyorum." dedi.

BORÇ AÇIKLANDI!

lkpol

Toplantıya, son Akdeniz Oyunları'nda Fenerbahçe adına yarışan her branştan sporcu da, Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını giyerek katılırken, Sarı-Lacivertliler'in borcu da açıklandı. Yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin 31 Mart 2022 itibarıyla toplam borç ve yükümlülükleri, 6 milyar 423 milyon TL olarak duyuruldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'den 5 yıldız açıklaması!F.Bahçe'den 5 yıldız açıklaması!
''Ne yaptın Emre hocam!'' Emre Belözoğlu'nun açıklamaları gündem oldu''Ne yaptın Emre hocam!'' Emre Belözoğlu'nun açıklamaları gündem oldu
Fenerbahçe maçında kehanet!Fenerbahçe maçında kehanet!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Uğur Dündar fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

Durmuyor, yavaşlamıyor... Durum kötüye gidiyor: İşte tablo

Durmuyor, yavaşlamıyor... Durum kötüye gidiyor: İşte tablo

Jesus'tan rahatsız! F.Bahçe'nin golcüsünden ayrılık kararı

Jesus'tan rahatsız! F.Bahçe'nin golcüsünden ayrılık kararı

Dünya onu konuşuyor! Türk sporcu İngiltere'den Fransa'ya yüzdü

Dünya onu konuşuyor! Türk sporcu İngiltere'den Fransa'ya yüzdü

Toplantı buz kesti! Mohamed hocasıyla ters düştü

Toplantı buz kesti! Mohamed hocasıyla ters düştü

Barcelona, Messi ateşini yaktı! "Kendisine borçluyuz"

Barcelona, Messi ateşini yaktı! "Kendisine borçluyuz"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

400 kez cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti! Kazancı şaşırttı

400 kez cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti! Kazancı şaşırttı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.