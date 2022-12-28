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Son dakika: Taraftarları heyecan sardı! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Bafetimbi Gomis ve transfer açıklaması...

28.12.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçına odaklanan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar geldi. Bafetimbi Gomis'in sözleşmesi hakkında konuşan sarı- kırmızılı kulübün başkanı Özbek, transfere dair de dikkat çeken sözler kullandı. Eksiklerinin farkında olduğunu dile getiren Dursun Özbek, başkan vekili Erden Timur'un Florya'dan ilgisini çekmediğini söyledi. İşte detaylar...

Son dakika: Taraftarları heyecan sardı! Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Bafetimbi Gomis ve transfer açıklaması...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve 15. haftada İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Özbek; transfer, ve Bafetimbi Gomis için konuşurken, şampiyonluğa dair değerlendirme yaptı. İşte o sözler...

"GOMIS'İ SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRİRİZ"

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"Bafetimbi Gomis'in performansını yorumlamaya ihtiyaç var mı? Bilmiyorum. Son maçtaki performansını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a çok katkı verdi. Galatasaray Spor Kulübü'ne çok yakışan ve her şeyini veren bir sporcu. Sportif anlamda da Galatasaray'a çok destek oldu. İnşallah bu sezon büyük hizmetleri olacak. Sezon sonu değerlendirme yaparız."

"ARA TRANSFER DÖNEMİNE DİKKAT EDİLMELİ"

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"Ara transfer dönemine çok dikkat edilmeli. Bazı eksiklerimiz var. Hocamızın vereceği raporla, yönetim kurulu olarak finansal matematiğini yaparak, transferleri yapacağız. Detayları vermek istemiyoruz. Çok ciddi bir transfer çalışması içerisindeyiz. İki yönüyle... Çok dikkat etmemiz gereken finansal yapı var, buna dikkat ederek gereken eksikleri gidereceğiz."

"45 SENEDİR BİR ŞEY YAPILMAMIŞ"

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"Tesis anlamında eksiklerimiz var. Yönetim olarak bu eksiklerin farkındayız. Tesis hamlesi yapmak için bir misyon edindik. Özellikle salon sporlarını bir merkezde toplamak istiyoruz, dağılmış bir haldeyiz. Çok yakında yapacağımız lansmanla, salon sporlarını bir yerde toplayacağız. Yelkenle ilgili güneyde takip ettiğimiz iki yer var. Devletten bu alanları bulduk, kiralamak için konuşuyoruz. İnşallah yakında bitireceğiz. En son tesisleşme hamlesi 45 sene önce yapılmış! 45 senedir de bir şey yapılmamış. Bunu kabul etmiyoruz. Biz başlatıyoruz ve bizden sonra gelenlerin de devam ettirmesinin en büyük takipçisi olacağız."

"ERDEN TİMUR'UN GÖZÜ HEP FLORYA'DA"

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"Transfer iki yönlü; gelenler oluyor, gidenler oluyor. "Şu gelecek, bu gidecek" demek şu dönemde doğru olmaz. Eksiği olanlar gider. İhtiyaç olanlar, gelir. Yüz yıldır bu transfer işi böyle. Galatasaraylılar endişe etmesin. Eksiğimizin de fazlalığımızın da farkındayız. Çok sıkı takip ediyoruz. Erden Timur bir an bile ilgisini Florya'dan kesmiyor. Transfer dönemi açılacak, hareketlerimiz ve ne yapacağımız net olarak gözükecek."

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