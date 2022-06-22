SON DAKİKA: TFF 1. Lig'e gönderildi! Beşiktaş'ta ayrılık

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Valerien Ismael ile sezon sonunda yakaladığı havayı yeni sezonda da sürdürmek istiyor. Siyah-Beyazlı ekip, önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek taraftarlarını sevindirmek isterken, çalışmalarını Valerien Ismael liderliğinde hız kesmeden devam ediyor.

2 TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI!

Transfer sezonunun resmi olarak başlamasının ardından somut adımlar atmaya başlayan Siyah-Beyazlı yönetim Saiss ve Gedson transferlerini resmen açıklamıştı. Kara Kartal'da takımdan ayrılacak isimler de merak edilirken, flaş bir gelişme yaşandı.

RİZESPOR'A KİRALIK GÖNDERİLDİ!

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, altyapıdan yetiştirdiği bir diğer isim olan Kerem Kalafat'ı karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderdi.

2 KEZ SÜPER LİG!

21 yaşındaki genç futbolcu, kariyerine Beşiktaş altyapısında başlarken, Giresunspor ve Uşak Spor'da kiralık olarak top koşturmuştu. Kalafat Süper Lig'de 2 kez forma şansı bulurken 1 asist kaydetti.



