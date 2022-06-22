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SON DAKİKA: TFF 1. Lig'e gönderildi! Beşiktaş'ta ayrılık

22.06.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Romain Saiss ve Gedson Fernandes transferlerinde mutlu sona ulaşırken, takımdan ayrılacak isimlerde netleşmeye başladı. Alınan bilgiye göre Siyah-Beyazlı ekip altyapıdan yetişen ve geçtiğimiz sezonları farklı takımlarda kiralık olarak geçirken Kerem Kalafat'i yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor'a kiraladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TFF 1. Lig'e gönderildi! Beşiktaş'ta ayrılık
Kerem Kalafat

Kerem Kalafat

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Valerien Ismael ile sezon sonunda yakaladığı havayı yeni sezonda da sürdürmek istiyor. Siyah-Beyazlı ekip, önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürerek taraftarlarını sevindirmek isterken, çalışmalarını Valerien Ismael liderliğinde hız kesmeden devam ediyor.

2 TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI!

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Transfer sezonunun resmi olarak başlamasının ardından somut adımlar atmaya başlayan Siyah-Beyazlı yönetim Saiss ve Gedson transferlerini resmen açıklamıştı. Kara Kartal'da takımdan ayrılacak isimler de merak edilirken, flaş bir gelişme yaşandı.

RİZESPOR'A KİRALIK GÖNDERİLDİ!

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A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, altyapıdan yetiştirdiği bir diğer isim olan Kerem Kalafat'ı karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'a 1 yıllığına kiralık olarak gönderdi.

2 KEZ SÜPER LİG!

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21 yaşındaki genç futbolcu, kariyerine Beşiktaş altyapısında başlarken, Giresunspor ve Uşak Spor'da kiralık olarak top koşturmuştu. Kalafat Süper Lig'de 2 kez forma şansı bulurken 1 asist kaydetti.


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