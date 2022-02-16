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SON DAKİKA| TFF Başkanı Özdemir'den 'Süper Lig televizyonu' açıklaması

16.02.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig televizyonu kurma alternatifimiz var. Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur" diye konuştu.

SON DAKİKA| TFF Başkanı Özdemir'den 'Süper Lig televizyonu' açıklaması

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz" diyen Özdemir, "Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur" diye konuştu.

Özdemir'in açıklamasından satır başları:

"REVİZE EDİLMİŞ TEKLİFLERİ BEKLİYORUZ"

"Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. Pazartesi günü gelen teklifleri değerlendireceğiz. Bekliyoruz, inşallah hayırlısı olur. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklif gelmesini bekliyoruz.

"BEKLEDİĞİMİZ TEKLİF GELMEZSE SÜPER LİG TELEVİZYONU KURULUR"

Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var. Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var.

Hakemler hakkında ağır ithamlarda bulunan kulübün başkanının takımı ligde 3. sırada. Bu maçları yöneten hakemler Avrupa'dan mı geldi? Kazanınca iyi, mağlubiyette hakem kötü.

Yarın Fenerbahçe maçına gitmeye çalışacağım. İnşallah Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam eder."

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