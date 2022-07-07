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Son dakika: TFF açıkladı... Yabancı sınırında yeni düzenleme! Kural yeniden mi değişiyor?

07.07.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Türkiye Futbol Federasonu'nunda yeni başkan Mehmet Büyükekşi göreve gelmesinin ardından ilk olarak en çok merak edilen konuların başında gelen 'yabancı sınırına' dair kararlar almıştı. TFF'den konuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. İşte Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yabancı kuralına dair yapılan yeni düzenleme...

Son dakika: TFF açıkladı... Yabancı sınırında yeni düzenleme! Kural yeniden mi değişiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı olan Mehmet Büyükekşi geldiği günden bu yana çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. En çok merak edilen konulardan biri olan yabancı sınırı konusunu ilk olarak çözmek isteyen yeni yönetim, bu konuya dair resmi web sitesinden yeni bir duyuru yayımladı.

DÜZENLEMEYE GİDİLDİ!

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Türkiye Futbol Federasyonu, 'Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig Futbolcu Uygunluğu' konusunda düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig kulüplerinin A Takım Listesinde bulunduracağı en fazla 14 yabancı kuralı devam edecek olup, transfer dönemi içerisinde yabancı oyuncu transferlerini daha rahat yapabilmeleri için imzalamış oldukları sözleşmeler tescil edilecektir.

Transfer dönemi bitiminde ise A Takım Listesine yazılacak 14 yabancı futbolcu dışında kulübe tescili devam eden yabancı futbolcular, müsabakalarda oynayamayacağı gibi her bir futbolcu için kulüpler Federasyona 500.000 TL alt yapı fon bedeli ödeyecektir.

Söz konusu düzenleme ile TFF 1. Lig kulüpleri için de A Takım Listesinde 8 yabancı uyruklu oyuncu bulundurma kuralı devam edecek, ancak kulüpler transfer sürecinde yeni yabancı uyruklu transferlerini tescil ettirme imkanı bulacaktır.

Transfer dönemi sonunda 1. Lig kulüplerinin sözleşmeli oyuncu sayısı 8'in üzerine çıktığı takdirde, A Takım Listesine alınmayan oyuncular müsabakalarda oynayamayacaktır."


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