SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

SON DAKİKA: TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbirinin kaldırıldığını açıkladı

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın tedbir kararlarının kaldırıldığını açıkladı. Konuyla alakalı olarak TFF sitesinden resmi açıklama yapıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbirinin kaldırıldığını açıkladı
Berker İşleyen
Necip Uysal

Necip Uysal

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın tedbir kararlarının kaldırıldığını açıkladı.

TFF SİTESİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

SON DAKİKA: TFF den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal ın idari tedbirinin kaldırıldığını açıkladı 1

TFF'nin sitesinden PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada, "Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Ersin Destanoğlu vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Necip Uysal vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir" denildi.

NECİP UYSAL: 'HUKUKİ MÜCADELEMİ VERECEĞİM'

SON DAKİKA: TFF den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal ın idari tedbirinin kaldırıldığını açıkladı 2

Necip Uysal'ın açıklamasında, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi.

Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim.

Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın" ifadeleri yer aldı.

ERSİN DESTANOĞLU: 'GERÇEĞE AYKIRIDIR!'

SON DAKİKA: TFF den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal ın idari tedbirinin kaldırıldığını açıkladı 3

Ersin Destanoğlu ise açıklamasında,

"Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikasti niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır." sözlerini sarf etti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis hesapları için sıcak gelişme!Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis hesapları için sıcak gelişme!
Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Victor Osimhen için kritik karar!Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Victor Osimhen için kritik karar!
Anahtar Kelimeler:
Ersin Destanoğlu Necip Uysal son dakika beşiktaş tff
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.