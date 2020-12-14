SON DAKİKA | TFF'den flaş koronavirüs açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, corona virüs testi pozitif çıkan kişilere yönelik vaka senaryosunda değişikliğe gitti. Buna göre 10. gün sonunda yapılacak Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler, 11. gün sahaya dönebileceklerler.

Yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."



