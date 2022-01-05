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Son Dakika: TFF'den flaş aşı kararı! Artan vakalara kayıtsız kalmadılar

05.01.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 180 günlük süreyi tamamlamasına rağmen hatırlatma aşısını olmayanlar statlara alınmayacak. TFF'den yapılan açıklamada, "180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: TFF'den flaş aşı kararı! Artan vakalara kayıtsız kalmadılar

TFF'den son dakika kararı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantının ülkemizde etkili olduğunu belirterek statlara girişte hatırlatma dozu şartı koydu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"3 VEYA 4. DOZLAR BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

Tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır.

"14 GÜNLÜK BAĞIŞIKLILIK SÜRESİ ARANMAYACAK"

Bilindiği üzere karşılaşmalara seyirci olarak sadece aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak) tamamlamış olan kişiler veya Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişiler katılım sağlayabilmektedir. Aşı takviminin tamamlanmasını takip eden 180 günü doldurmuş olan kişilerin kombine veya bilet almak sureti ile karşılaşmalara girebilmesi için hatırlatma aşılarını olmaları gerekmektedir. 180 günlük süreyi tamamlamış olmasına rağmen hatırlatma aşılarını olmayanların müsabakalara katılmaları mümkün olmayacaktır. 3. aşılarını veya daha sonraki aşılarını yaptırmış olan kişiler için 14 günlük bağışıklık süresi aranmayacaktır."

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