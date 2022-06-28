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Son dakika: TFF'nin kararı sonrası Fenerbahçe'de deprem!

28.06.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe yaptığı transferlerle de adından söz ettirirken, Lincoln Henrique ve Bruma transferleri sonrası 18'e çıkan yabancı sayısı sonrası bu sayıyı düşürmek için de girişimlere başladı. TFF'den yapılan açıklama sonrası kadrosunda en fazla 14 yabancı bulundurabilecek olan Sarı-Lacivertliler de gönderilecek isimler de netlik kazandı. İşte detaylar...

Son dakika: TFF'nin kararı sonrası Fenerbahçe'de deprem!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Transferin en hızlı ekiplerinden biri olarak ön plana çıkan Sarı-Lacivertliler, Lincoln Henrique ve Bruma transferlerinde mutlu sona ulaşırken Emre Mor transferinde de mutlu sona oldukça yakın.

Öte yandan yaptığı transferler sonrası yabancı sayısı 18'e yükselen Sarı-Lacivertli ekipte yabancı sayısının düşürülmesi için kolları sıvadı. Kesin yolların ayrılacağı isimler belirlenirken yolların ayrılması istenen oyuncular için de arayış sürüyor.

TFF AÇIKLAMIŞTI!

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen seçim sonrası Mehmet Büyükekşi'nin seçilmesinin ardından yeni başkan ilk olarak yabancı kuralına dair yapılan resmi açıklamada "2022 – 2023 Futbol Sezonunda Süper Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının, geçen sezondaki gibi sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, sözleşmesi devam edenler de dahil en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcunun tescil edilerek A Takım ve Müsabaka İsim Listesinde bulundurulması uygulamasının devam etmesine; buna ilaveten kulüplerin 21 yaş ve altında olmaları koşulu ile, U14 milli takımı dâhil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de sözleşme imzalayabilmelerine ve bu futbolcuları A Takım Listesine yazabilmelerine, kulüplerin sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurmaları koşuluyla, müsabaka isim listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabilmelerine..." kararı duyurulmuştu.

AYRILIKLAR YAKIN!

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1-8 Temmuz'da Avusturya'da kamp çalışmalarına devam edecek sarı-lacivertliler, oynanacak 2 hazırlık maçı öncesi teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda takıma katılması istenen oyuncular için çalışmalarını sürdürürken ayrılması planlanan oyuncular için de planlar yapılıyor.

4'Ü KESİN 2'Sİ BELİRSİZ!

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Caulker, Meyer, Samatta ve Lemos'a kesin olarak gidecek gözüyle bakılırken Tisserand ile Novak için ise girişimler devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün yolları ayırmak istediği ancak kontrattan dolayı beklemede olduğu Tisserand ve Novak için kulüp arayışları sürüyor.

Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de bu sayının 12'ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12'ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.

FORVET İÇİN JESUS'UN TALİMATI BEKLENİYOR!

Fenerbahçe'de forvet transferi için ise bekleyiş sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıklarını tamamlamadan forvet transferine sıcak bakmıyor. Yurt dışı kampındaki hazırlık maçlarında da takımı görmek isteyen Jesus, forvet transferi için yönetime raporunu sunacak.


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