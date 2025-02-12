SON DAKİKA: TFF, olaylı Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını açıkladı!

TFF, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve Adana Demirspor'un 30. dakikada sahadan çekilmesiyle sonuçlanan Galatasaray-Adana Demirpor maçının VAR kayıtlarını açıkladı.

TFF: KAMUOYU İLE PAYLAŞILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat 2025 tarihinde Galatasaray A.Ş. - Adana Demirspor A.Ş. arasında oynanan maçın 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

MHK'nin değerlendirmesine göre VAR müdahalesi gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."

VAR: PENALTI DOĞRU

VAR: "Bunun başka bir açısı var mı? Harika bu lütfen. Penaltı, tamam. APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt var mı? Oğuzhan kontrol tamamlandı, penaltı doğru."

Oğuzhan Çakır: "Tamam, penaltı."

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