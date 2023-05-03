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Son dakika: TFF resmen açıkladı! Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar maç verilmeyecek!

03.05.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklaması gündeme damgasını vurdu. TFF, performans yetersizliği nedeniyle hakem Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

Son dakika: TFF resmen açıkladı! Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar maç verilmeyecek!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig'de son viraja girilirken, flaş gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son dakika açıklaması, spor kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü.

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TFF, son olarak Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında oynanan Altınordu - Bandırmaspor maçında görev yapan hakem Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

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"Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır."

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