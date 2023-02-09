Son dakika: TFF resmen açıkladı! Maçlar ertelendi, Hatayspor ligden çekildi!

Son dakika haberleri: Cumhuriyet tarihinde görülen en büyük felaketlerden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından profesyonel futbol müsabakaları 17-18-19-20 Şubat tarihine ertelenmişti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, karşılaşmaların bir kez daha ertelendiğini duyururken, Hatayspor ve Gaziantep FK ile ilgili de açıklama yaptı.

"3-4 MART'A ERTELENDİ"

Büyükekşi, "Bu hafta oynanacak maçlarımızı önümüzdeki haftaya ertelemiştik. Acımız çok büyük. Onun için bugün itibarıyla maçlarımızı 3-4 Mart tarihinden itibaren başlatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

"HATAYSPOR, MAÇLARINI OYNAYAMAYACAĞINI BİLDİRDİ"

Hatayspor ve Gaziantep FK ile ilgili de konuşan Mehmet Büyükekşi, "Hatayspor kulübü bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi. Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz." dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL, 20 TAKIMLA DEVAM EDECEK"

Mehmet Büyükekşi, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Şu anda 19 takım var. Normalde 4 takım düşecekti. 3 takım gelecekti ve önümüzdeki yıl 18 takımla devam edecektik. 2 takımımızın çekilmesi halinde 2 takım düşecek. Aşağıdan 3 takım geleceği için, önümüzdeki yıl 20 takımla Süper Lig devam edecek."

