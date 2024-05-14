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SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.05.2024 15:57
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Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada yeni Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Ligde 2024-2025 sezonunun başlama tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! İşte Süper Lig'de yeni sezonun başlama tarihi belli oldu

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantıda, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Ligde 2024-2025 sezon planlamalarını belirledi.

Buna göre, Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Trendyol 1. Lig'de sezon 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları sonrasında devre arası verilecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig'de ise sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. TFF 2. Ligde 22 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra ilan edilecek.

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