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SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! Süper Lig'e yabancı VAR hakemi geliyor... Türk futbol tarihinde o maçlarda bir ilk yaşanacak!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.04.2024 11:14
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Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunun belki de en çok tartışılan konulardan olan yaban hakem konusunda yeni bir adım attı. TFF resmi kanallarından yapılan açıklamada bu sezonun sonuna kadar kritik maçlara yabancı VAR hakemi geleceğini açıkladı. Açıklamada ayrıca ligin 32. haftasında yabancı VAR hakemlerinin görev yapacağı maçları da duyurdu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! Süper Lig'e yabancı VAR hakemi geliyor... Türk futbol tarihinde o maçlarda bir ilk yaşanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi." ifadeleri kullanıldı.

GÖREV ALACAKLARI MAÇLAR BELLİ OLDU

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Yapılan açıklamada bu hafta yabancı VAR ataması yapılacak maçlar, Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe ve Alanyaspor- Galatasaray olarak belirlendiği duyuruldu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

var

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Süper Lig'in 32. haftasında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) ataması yapılacak maçlar şu şekilde:

Ankaragücü - Gaziantep Futbol Kulübü

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Alanyaspor- Galatasaray"

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