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Son dakika: TFF, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman seyirci yasağını kaldırdı!

07.07.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Ekşioğlu, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bugüne hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürürken ilk hamle olarak Süper Lig'deki seyirci yasağını kaldırmıştı. Ekşioğlu ve yönetiminin aldığı karar sonucu yeni sezonda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de deplasman seyirci yasağı olmayacak. İşte detaylar...

Son dakika: TFF, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de deplasman seyirci yasağını kaldırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig’in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ALT LİGLERDE DE YASAK KALDIRILDI!

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"TFF Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 2022-2023 Futbol Sezonunda, Süper Lig’in ardından Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarında da deplasman seyircisi yasağı kaldırılmıştır.

Bu kararla birlikte, üç ligde de ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun uygun bulması halinde, en fazla yüzde 10 olan misafir takım seyirci kapasitesi yüzde 30’a yükseltilmiştir.

Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az yüzde 5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, her üç ligde de kulüplerin anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın onayıyla, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir. Düzenlemenin detayları Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig statülerinde ilan edilecektir."


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