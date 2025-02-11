SON DAKİKA: TFF'ye bildirildi! Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı

Transferin son günlerinde vites yükselten Galatasaray bir isimle daha el sıkıştı. Son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay ile de anlaşmaya vardı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenildi. Galatasaray, MKE Ankaragücü'nden Arda Ünyay için TFF'ye lisans bildirimini yaptı.

4 MAÇTA OYNADI

18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Öte yandan Arroyo ve Ricardo gibi genç isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş da Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ın transferi için Başkent ekibiyle görüşmeler gerçekleştirmişti.