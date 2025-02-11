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SON DAKİKA: TFF'ye bildirildi! Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.02.2025 19:55
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle daha geldi. sarı-Kırmızılılar Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay ile de anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: TFF'ye bildirildi! Galatasaray, Ankaragücü'nden Arda Ünyay'ı kadrosuna kattı
Arda Ünyay

Arda Ünyay

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Transferin son günlerinde vites yükselten Galatasaray bir isimle daha el sıkıştı. Son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, Trendyol 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay ile de anlaşmaya vardı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

arda-guensne

2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın kasasından 500 bin euro çıkacağı öğrenildi. Galatasaray, MKE Ankaragücü'nden Arda Ünyay için TFF'ye lisans bildirimini yaptı.

4 MAÇTA OYNADI

Arda-Unyay-Ankaragucu-8-11-2024

18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

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Öte yandan Arroyo ve Ricardo gibi genç isimlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş da Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki Arda Ünyay'ın transferi için Başkent ekibiyle görüşmeler gerçekleştirmişti.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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