Son dakika: Top toplayıcı çocuk herkesi şoke etti! İrfan Can Kahveci'nin golünden sonra...

Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına çıktı. Müthiş bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler taraftarlarını mutlu etti. İrfan Can Kahveci'nin yıldızlaştığı maçta ilginç bir olay yaşandı. İrfan Can, attığı golün ardından golünü hamile olan eşine armağan etmek istedi ama top toplayıcı çocuk topu vermedi...

GOL SEVİNCİ KURSAĞINDA KALDI

İrfan Can, ceza sahası dışından attığı müthiş golle takımını 3-0 öne geçirdi. Golü atar atmaz kale arkasındaki top toplayıcıya koşan İrfan Can istediğini alamadı. Mert Hakan'ın da ısrarına rağmen top toplayıcı çocuk topu İrfan Can'a vermeyi reddetti. Bu olayın ardından yıldız futbolcu gol sevincini farklı bir şekilde kutladı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



