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Son dakika: Top toplayıcı çocuk herkesi şoke etti! İrfan Can Kahveci'nin golünden sonra...

02.04.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Kayserispor-Fenerbahçe maçında ilginç bir an yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin attığı müthiş gol sonrası sahalarda ender yaşanan bir olay meydana geldi. Eşinin hamile olmasından dolayı gol sevincini futbol topunu formasının içine koyarak yapmayı planlayan İrfan Can, Kayserispor'un top toplayıcısının yanına gitti fakat istediğini alamadı... Kayserisporlu genç, topu İrfan Can Kahveci'ye vermeyince yıldız futbolcu gol sevincini farklı bir şekilde kutladı.

Son dakika: Top toplayıcı çocuk herkesi şoke etti! İrfan Can Kahveci'nin golünden sonra...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına çıktı. Müthiş bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler taraftarlarını mutlu etti. İrfan Can Kahveci'nin yıldızlaştığı maçta ilginç bir olay yaşandı. İrfan Can, attığı golün ardından golünü hamile olan eşine armağan etmek istedi ama top toplayıcı çocuk topu vermedi...

GOL SEVİNCİ KURSAĞINDA KALDI

ahah

İrfan Can, ceza sahası dışından attığı müthiş golle takımını 3-0 öne geçirdi. Golü atar atmaz kale arkasındaki top toplayıcıya koşan İrfan Can istediğini alamadı. Mert Hakan'ın da ısrarına rağmen top toplayıcı çocuk topu İrfan Can'a vermeyi reddetti. Bu olayın ardından yıldız futbolcu gol sevincini farklı bir şekilde kutladı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)


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Fenerbahçe Futbol Kulübü Kayserispor İrfan Can Kahveci son dakika haberi
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