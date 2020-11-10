SON DAKİKA | Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı

Trabzonspor'da uzun zamandır süren teknik direktör belirsizliği son buldu. Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Bordom-mavililer, Abdullah Avcı ile yapılan anlaşmayı Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;
2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,
2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,
2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."
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