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SON DAKİKA | Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.11.2020 13:44 | Son Güncelleme

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşıldığını açıkladı.

SON DAKİKA | Trabzonspor Abdullah Avcı ile anlaştı

Trabzonspor'da uzun zamandır süren teknik direktör belirsizliği son buldu. Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bordom-mavililer, Abdullah Avcı ile yapılan anlaşmayı Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Abdullah Avcı ile 2,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sayın Avcı'ya;

2020/21 futbol sezou için 5.000.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezou için 6.500.000.-TL garanti ücret,

2022/23 futbol sezou için 8.500.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
biylece.bjk de bunun maaşından kurtulmuş olur
Her iki taraf içinde hayırlı Olsun İnşaAllah.
sampiyon Tirabzon
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