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Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu istifa etti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 10.12.2018 14:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu görevinden istifa etti. Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yerine göreve Özer Bayraktar getirildi.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu istifa etti

Trabzonspor'da asbaşkanlık görevini yürüten Hayrettin Hacısalihoğlu'nun yerine Özer Bayraktar getirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile; Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hayrettin HACISALİHOĞLU'nin şirketimize ulaşan istifasının kabulüne,

Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Sn.Özer BAYRAKTAR'ın atanmasına karar verilmiştir. Sn. Özer BAYRAKTAR ayrıca Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak atanmıştır."

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Trabzonspor hayrettin hacısalihoğlu

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