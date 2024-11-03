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SON DAKİKA: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ortalığı karıştıracak sözler! "Saha dışındaki şerefsizlere yenildik"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.11.2024 22:03
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Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında yenilen golle 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan mücadelenin ardından çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ortalığı karıştıracak sözler! "Saha dışındaki şerefsizlere yenildik"

90+12. dakikada gelen golle rakibine 3-2 yenilen Trabzonspor'da Bordo-mavililer'in başkanı Ertuğrul Doğan mücadelenin ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan açıklamasında "Saha dışındaki şerefsizlere, maalesef mağlup olduk yine" ifadelerini kullandı.

"SAHA DIŞINDAKİ ŞEREFSİZLERE YENİLDİK"

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Doğan, "Takımımız ve oyuncularımızı tebrik ederim. Gereken mücadeleyi gösterdiler. Sahada kaldılar. Ama saha dışındaki şerefsizlere, maalesef mağlup olduk yine. Şimdi arkadaşlar, ligin başından beri Trabzonspor’un üzerine haysiyetsizce oynanan oyun var. Bakın net söylüyorum. Haysiyetsizce, ahlaksızca. Tabi biz bunun arkasında neyin olduğunu biiyoruz. Burada 2 tane operasyon var. Birinci operasyon Trabzonspor takımına yapılan operasyon. 2. Operasyonu zamanı geldiğinde açıklayacağız."

"PLANLI ŞEKİLDE GÖNDERİLEN..."

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"Ben her şeyden önce taraftarımıza ve burayı dolduran binlerce insana üzüldüm. Galibiyeti görmek için gelmiş, ama buraya planlı bir şekilde gönderilen şerefsizlere yenildik."

"HERKES HADDİNİ BİLECEK"

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"İlk golle alakalı bu saatten sonra bana kimse bir şey anlatamaz. O pozisyonun faul olduğunu söyleyen hakem, ki ben bu pozisyonu gözümle gördüğüm işaret ediyor. Kural belli. Herkes de neyin en olduğunu biliyor. Buraya abiri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiç bir şekilde, açık ve net söylüyorum, Trabzonspor camiasının, Trabzonspor şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık, sonuna geldi bu iş.. Ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak, ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert şekilde bildirecek" dedi.

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