Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçı hakemi Zorbay Küçük için flaş karar!

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un golünü 56'da Cornelius atarken, Beşiktaş'ın sayısı 71'de Rosier'den geldi. 90 dakika büyük bir heyecana sahne olurken karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, geceye damgasını vurdu...

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki dev maçı yöneten hakem Zorbay Küçük için flaş bir gelişme yaşandı.

KURAL HATASI YAPMIŞTI

Görüntü, beIN Sports'tan alınmıştır

Mücadelenin 48. dakikasında Uğurcan'a atılan geri pas sonrası tecrübeli kaleci topu eline almış, maçın hakemi Zorbay Küçük çift vuruş kullanılmasını istemişti. Ancak çift vuruş, Uğurcan'ın topu eline aldığı bölgeden kullanılmış ve bir kural hatası yapılmıştı.

MHK'DEN BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Maç anında ve sonrasında spor kamuoyunda büyük bir infial yaratan bu olay sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar ve yorumcular yapılan kural hatasını eleştirmişti. Atışı yanlış yerden kullandıran Küçük, Merkez Hakem Kurulu'nun da büyük tepkisini çekti.

SEZONU KAPATTI

FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ün sezon sonuna kadar kızağa çekileceği ve bu sezon bir daha maç verilmeyeceği ileri sürüldü.

DİLEKÇE GELMESE BİLE...

MHK'nin her iki takımdan gelebilecek olan itirazı bekleyeceği ve herhangi bir dilekçe gelmese bile Zorbay Küçük'ü sezonun geri kalan kısmında görevlendirmeyeceği iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Süper Lig'de Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcularla, hakem Zorbay Küçük arasında gerilim yaşanmıştı.

ZORBAY KÜÇÜK İLE YAŞANANLAR

Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük'ün Galatasaraylı oyunculara "Go lan", Kerem Aktürkoğlu'na ise "Yalancı" dediği iddia edilmişti. Zorbay Küçük'ün Arda Turan'ın tepkisi üstüne de "Ne yapacaksın, ayakkabı mı atacaksın bana?" sözlerini kullandığı öne sürülmüştü.

BERKAN KUTLU: "YALANCI DENİYOR"

Yaşananlarla ilgili konuşan Berkan Kutlu "İçeride ve sahada; bu kelimeler kullanılır mı? Koridorlarda oyuncumuza 'yalancı' deniyor. Kabul etmiyorum ben." dedi.

"GİDİN LAN BURADAN!"

Yayıncı kuruluşa konuşan o dönemin Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, "Berkan'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Oyuncumuz çok konuşamadı. Hem 4. hakemle, hem de Zorbay diyeceğim ona. Hakem demeyeceğim. Geldi Kerem bana 'Lan' kelimesini kullandı dedi, 'Gidin lan buradan' demiş. Galatasaraylı futbolcusu bir şey derse sarı gösterirsin, ileri giderse kırmızı dersin. Sen Galatasaray oyuncusuna bunu diyemezsin. Arkasında nasıl bir güç varsa bu kadar rahat konuşuyor. Sarı kart yarın mı göstereceksin diyoruz, bir gün onu da gösteririz diyor. Oyuncu bir pozisyondan çıkmıştır, koşmuştur, nabzı 220 olmuştur. Ben nasıl böyle dersin dedim, 'Senin oyuncun yalancı' dedi. Bana kullandı, yüzüme. Sen Galatasaray oyuncusuna 'yalancı' diyemezsin. Niye bu kadar öne çıkmak için çaba sarf ediyorsunuz, anlamıyorum. Ciddi sıkıntımız var. Nasıl olacak bilemiyorum. Bir sonrakine kırmızı çıkaracağım diyor. Hak ediyorsa göster, niye göstermiyorsan. Bir sonrakine kırmızı gösteririm falan. Sürekli tahrik ediyor, başka noktaya getiriyor. Her maçtan sonra hakem konuşuyoruz, oyunu bir türlü konuşamıyoruz. Buna izin vermiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

"KAVGAYA GELMİŞ, AŞİKAR!"

Necati Ateş ayrıca "Değil Galatasaray oyuncusu hiçbir oyuncu için bunu diyemezsin, bunları söyleme hakkına sahip değilsin. Biz puan kaybının hesabını yaparız. Bunun hesabını vermeyiz. Kimseye bunun hesabını sormuyoruz. O kadar canımız yandı ki hep diken üstündeyiz. Bu gücü nereden alıyor? Senin oyuncun yalan söylüyor diyebilecek kadar. Bunlardan dolayı ceza yiyoruz. Temsilci bunların hepsini duydu. Biz bu cezaları yerken onlar nasıl bir cezayla karşı karşıya kalacak. Temsilci telefonu var çekiyor. Biz gözlerimizle gördük, kulaklarımızla duyduk. Sarı kartı ne zaman verecektin diyoruz, zaman geçiriyor diyoruz 'onu da bir sonraki maç veririz' diyor. Bu kavgaya gelmiş, aşikar görünüyor." şeklinde konuşmuştu.

"NE YAPACAKSIN, AYAKKABI MI FIRLATACAKSIN?"

Ateş, Zorbay Küçük'ün Arda Turan ile girdiği diyaloğu da açıklayarak, "Arda maç bittikten sonra itirazda bulundu. Cümle şuydu; 'kaleciye niye bu kadar geç sarı kart gösterdiniz' dedi. Cevap olarak 'ne yapacaksın, ayakkabımı fırlatacaksın bana' dedi. Hakem bunu nasıl söyleyebilir. Arda'nın Türk futboluna verdiği hizmetlerin altında ezilirsin. Bu kelimeyi kullanma hakkına sahip değilsin. TFF'ye kendisi için şikayette bulunacağız. Oyuncu ve teknik adamla diyaloglara giriyorsan, bu yüzden geçmişte düdükleri astırılan hakemler oldu. Her türlü şikayetimizi yapacağız. Bugünü yaşamak acıydı, çok üzüldüm Türk futbolu adına." diyerek sözlerini noktalamıştı.

