Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçında her şey var ama kazanan yok!

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Ligde farkla lider konumda bulunan Trabzonspor; şampiyonluğunu ilan etme süresini kısaltmak için mutlak galibiyet parolasıyla, Beşiktaş ise yeni teknik direktörüyle iyi bir başlangıç yaparak rakiplerine gözdağı verme amacıyla sahaya çıktı. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maça goller ve kaçan penaltı damga vurdu...

Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin golünü 56. dakikada Andreas Cornelius kaydetti. Beşiktaş'ın sayısı ise 71. dakikada Valentin Rosier'den geldi.

Beşiktaş'ta 69. dakikada Michy Batshuayi'nin kullandığı penaltı direkten oyun alanına geri döndü.

Beşiktaş'ta Cyle Larin, 80. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, puanını 71 yaptı ve liderliğini sürdürdü. 4 maçtır galibiyet alamayan Beşiktaş ise 47 puanla 7. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Beşiktaş ise Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.

CORNELIUS'TAN KLAS AŞIRTMA

Karşılaşmanın 56. dakikasında Hüseyin Türkmen'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Andreas Cornelius, kalecinin açıldığını görerek bir aşırtma vuruş yaptı ve ağları sarstı. Bu golün ardından Trabzonspor, 1-0 öne geçti.

BATSHUAYI, PENALTIYI KAÇIRDI

Beşiktaş'ta 67. dakikada gelişen atakta Rachid Ghezzal, Trabzonspor ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. Siyah - beyazlılarda topun başına geçen Batshuayi, penaltıyı direğe nişanladı.

ROSIER, EŞİTLİĞİ SAĞLADI

dakikada sağ kanattan Ghezzal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Rosier, çaprazdan sert bir vuruş yaparak Uğurcan'ı mağlup etti ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

LARIN'DEN SIOPIS'E TOKAT

Mücadelenin 80. dakikasında Cyle Larin kazandığı topla birlikte hızla rakip yarı alana geçmeye çalıştı. O sırada Trabzonsporlu Siopis, Larin'i formasından çekerek durdurdu. Rakibinden kurtulmak isteyen Larin, oyun durduktan sonra Siopis'i iterek yüzüne bir tokat attı. Bu pozisyonun ardından hakem Zorbay Küçük, Larin'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Siopis ise sarı kart gördü.

AVCI'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, 30. haftada Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda cezası biten oyunculardan kaleci Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler'in yerine Tymoteusz Puchacz ise İsmail Köybaşı'nın yerine görev yaparak tekrar ilk 11'e döndü.

Teknik direktör Abdullah Avcı, sağ bekte cezalı Bruno Peres'in yerine Dorukhan Toköz'ü oynatırken bu oyuncunun yokluğunda orta alanda Bakasetas'ı görevlendirdi. Stoperde ise Ahmetcan Kaplan'ın sakatlığı nedeniyle Hüseyin Türkmen, sahaya çıktı.

Karadeniz ekibinde sakatlığının ardından Marek Hamsek, 5 lig maçı sonra maç kadrosunda yer aldı.

ISMAEL'İN İLK MAÇI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in yönetimindeki ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin görevinden ayrılmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına geçen Ismael, ilk sınavını Trabzon deplasmanında verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael de ilk maçında ilk 11'de 4 oyuncu değişikliği yaptı.

Kalede Emre Bilgin'in yerine cezası tamamlanan Ersin Destanoğlu, forma giydi. Larin, Güven Yalçın ve Necip Uysal'ı yedek kulübesine çeken Fransız çalıştırıcı, Montero, Welinton ve Alex Teixeira'yı ilk 11'de oynattı.

KAPALI GİŞE

Trabzonspor taraftarları 41 bin kişilik Medical Park Stadı'nın tribünlerini doldurarak maç öncesi görsel şovlar yaptı.

Taraftarlar, maç öncesi yaptıkları iki ayrı koreografide bordo-mavili futbolcuların üstü açık otobüsle şehir turuna ve bordo-mavili takımda daha önce şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve mevcut teknik direktör Abdullah Avcı'nın kasketli görsellerine yer verdi.

