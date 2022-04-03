Son dakika: Trabzonspor - Beşiktaş maçında herkesi şoke eden an! Atmak mı zor, kaçırmak mı?

Son dakika: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı ağırladı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma adeta fırtına gibi başladı. Her iki takım da rakip kalede pozisyon ararken, Trabzonspor net bir gol fırsatından yararlanamadı. İşte o anın detayları...

Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk ettiği maçın 17. dakikasında çok net bir gol pozisyonuna girdi.

Beşiktaş ceza sahası içine atılan topta savunma arkasına sarkan Djaniny, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu kontrol eden bordo - mavili futbolcu, vuruşunu yapamayınca kaleci Ersin Destanoğlu topun sahibi oldu ve Trabzonspor adına net gol fırsatı kaçmış oldu.

İŞTE O AN

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Trabzonsporlu taraftarlar, bu pozisyon sonrasında sosyal medyada adeta isyan etti. Bordo - mavili futbolseverler, golü kaçıran Djaniny'e tepki gösterdi.





